Cadillac GT4: een interessante voor Europa?

Sinds Opel onder de vleugels van Stellantis opereert, speelt General Motors in Europa nog slechts een rol van uiterst marginale betekenis. In de Verenigde Staten is het concern nog volop actief en net als veel andere autobouwers heeft ook The General zijn vizier met precisie op de Chinese markt gericht. Chevrolet heeft specifiek voor de Chinese markt modellen ontwikkeld en met luxemerkenBuick en Cadillac gaat GM in China helemaal los. Cadillac heeft met de Lyriq en Celestiq zijn poorten geopend voor luxueuze topmodellen en zelfs de Escalade krijgt een elektrische versie, maar er is nog altijd ruimte voor traditioneler gemotoriseerde modellen. Onlangs vernieuwde Cadillac de CT6 en de kleinere XT4 en met deze GT4 voegt Cadillac een nieuwe en naar Caddy-begrippen compacte auto aan zijn line-up toe. Ook die krijgt gewoon benzinemotoren.

AutoWeek kon je de nieuwe Cadillac GT4 al eerder voorschotelen, maar nu heeft General Motors er ook zelf de eerste platen van gedeeld. De GT4 is na de XT4 de kleinste Cadillac die momenteel bestaat, maar écht klein is hij met zijn lengte van 4,68 meter natuurlijk niet. De GT4 is namelijk doodleuk een dikke 20 centimeter langer dan pak 'm beet een Nissan Qashqai. Dat GM net als vrijwel elk concern tegenwoordig koning platformdelen is - en dat al lang was - blijkt wel uit de basis waar de GT4 op staat. Cadillacs nieuwkomer staat op het E2XX-platform dat ook onder de Chevrolet Malibu, Buick Envision en de inmiddels verdwenen Opel Insignia en nog wel in leven zijnde Buick Regal ligt. Ook de kleinere XT4 maakt van dat platform gebruik. Die E2XX-basis is op zijn beurt een doorontwikkeling van de Epsilon 2-familie die modellen als de eerste Opel Insignia van houvast voorzag.

De Cadillac GT4 heeft een iets aflopende daklijn, heeft een wielbasis van 2,8 meter en wordt vanbinnen afgetopt met digitale verwennerij. Achter het stuurwiel zit namelijk een flink gebogen paneel waarin het digitale instrumentarium en het infotainmentsysteem ondergebracht zijn. Een bonte verzameling leer en zilverkleurige visuele poespas? Is ook van de partij, evenals een uitgebreid audiosysteem met vijftien luidsprekers. De Cadillac GT4 komt er met een 204 pk sterke geblazen 1.5 benzinemotor én met een krachtigere 2.0 turbomotor die het tot 230 pk schopt. Beide motorversies zijn met voor- of vierwielaandrijving te krijgen.

De Cadillac GT4 is vooralsnog voorbehouden aan de Chinese markt, evenals de grondig vernieuwde CT6 en tal van andere nieuwkomers van Buick en Cadillac. Als we afzakken naar een parallel universum waarin Cadillac nog wel in Europa actief is, vind jij de GT4 dan een aantrekkelijk alternatief voor auto's als de Audi Q5 en BMW X3? Waarom wel, of waarom juist niet?