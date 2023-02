Cadillac's kleinste onder het mes

Cadillac verkocht de XT4 een blauwe maandag ook in Nederland, maar de kleinste cross-over van het merk wordt hier al even niet meer gevoerd. Buiten de Nederlandse grenzen bestaat de Cadillac XT4 nog wel en daar is hij nu vernieuwd.

Een kleine vijf jaar geleden breidde Cadillac zijn leveringsgamma uit met de XT4, een SUV die in Caddy's pikorde een plekje kreeg onder de XT5. Kortstondig was de Cadillac XT4 ook in Nederland leverbaar, maar de kans is aanzienlijk dat je er in Nederland nog nooit eentje tegen het lijf gelopen bent. In onder meer thuisland Verenigde Staten is de XT4 nooit weggeweest en dat betekent dat het model er nu rijp is voor een facelift.

Eerlijk is eerlijk: wellicht komt het uiterlijk van de vernieuwde Cadillac XT4 je bekend voor. Eerder al konden we je de vernieuwde XT4 op uit de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatietechnologie opgedoken foto's al laten zien en nu heeft Cadillac de auto zelf onthuld. De Cadillac XT4 krijgt compleet nieuwe koplampen waarbij slechts de verticale sliert led-dagrijverlichting behouden blijft. De voorheen ernaast gehuisveste daadwerkelijke koplampen zakken een verdieping en zitten voortaan een stuk lager in het front. Cadillac geeft de XT4 een vernieuwde grille en nieuwe bumpers, maar ook aan de achterzijde is er nieuws, zij het subtieler. Cadillac past de invulling van de achterlichten aan en voegt onder meer verticale reflectoren toe aan de achterbumper.

Meer nieuws? Zeker. Cadillac vernieuwd de complete bovenzijde van het dashboard. Het is over en uit met de analoge klokken en het er 'ver' van verwijderde infotainmentscherm in de middenconsole. De Cadillac XT4 heeft net als bijvoorbeeld de Lyriq een 33-inch (!) groot display waarin het volledig digitale instrumentarium en het infotainmentsysteem samen zijn ondergebracht. Aan de aandrijflijn wordt niet gerommeld en dus blijft de dik 230 pk sterke 2.0 viercilinder benzinemotor de enige motorversie.