Byton werkt aan hatchback met schuifdeuren

Het Chinese Byton, dat ook in Nederland neergestreken is, heeft een nieuw model in ontwikkeling. Dat blijkt uit deze patenttekeningen. Nu is het nog de vraag of het om een studiemodel gaat of niet.

Byton is een naam die nog niet bij iedereen een belletje zal doen rinkelen, maar misschien ken je het al van de M-Byte. Dat is een elektrisch aangedreven SUV die het Chinese merk sinds begin dit jaar ook aanbiedt op de Nederlandse markt. Een behoorlijk strak vormgegeven auto met een immens scherm in het dashboard en een actieradius van 360 tot 460 km afhankelijk van de gekozen versie. Wie daar enthousiast van is geworden, wordt dat mogelijk ook van de patenttekeningen die we nu op hebben gedoken. Daarop zien we namelijk een nog onbekend model van Byton dat een compacter alternatief op de M-Byte lijkt.

De patenttekeningen zijn vorige week geregistreerd en laten een auto zien die verder nog volledig in nevelen gehuld is. We zien de van de M-Byte bekende designtaal, uitgesmeerd over een wat compactere koets. De M-Byte is een middelgrote SUV, dit oogt meer als een hatchback voor hetzelfde segment. Een opvallende eigenschap die Byton duidelijk etaleert in de tekeningen, is het feit dat je aan beide kanten via een schuifdeur toegang krijgt tot de achterste twee zitplaatsen. Ogenschijnlijk zijn er twee riante zetels achterin.

Hoewel het geheel er niet eens heel opmerkelijk uitziet, is de kans groot dat het nog om een conceptauto gaat. Byton komt namelijk eerst nog met een productieversie van de K-Byte, een sedan die we in 2018 in conceptvorm kregen te zien. Daarna is deze hatchback waarschijnlijk pas aan de beurt. De K-Byte verschijnt komend jaar, wie weet zien we in 2021 ook dit nieuwe model.