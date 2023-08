BYD verenigt Chinese merken tegen ‘de rest’

BYD-topman Wang Chuanfu bedoelt dat verenigen overigens niet letterlijk. Volgens Reuters, dat met het bericht naar buiten komt, bedoelt hij meer dat de Chinese merken zich niet moeten laten verscheuren door een onderlinge strijd. In plaats daarvan is het volgens Chuanfu eerder een kwestie van ‘China tegen de rest’. Daarbij is het volgens de grote BYD-baas tijd dat Chinese merken een dominante rol gaan spelen op de wereldmarkt. Dat heeft alles te maken met patriottisme: ‘Het is een emotionele behoefte voor 1,4 miljard Chinezen om een Chinees merk een globale speler te zien worden’, zou hij enigszins vrij vertaald hebben gezegd. Het bleef niet bij vriendelijke woorden, want BYD zou ook hebben opgeroepen om de 'oude merken' te 'vernietigen' ('demolish'). Gezellig!

Die oproep aan Chinese merken om zich te verzoenen, kan wellicht geen kwaad. In China is naar verluidt nog altijd een ware prijzenoorlog aan de gang, vooral op EV-gebied. Ondertussen wordt er ook gestreden om de gunst van de buitenlandse koper, niet in de laatste plaats in Europa. Behalve BYD kennen we hier inmiddels immers ook Xpeng, Nio, Hongqi en de merken van Geely, zoals Lynk & Co en binnenkort Zeekr. Zien wie er van die Chinese merken als grootste uit de bus komt is zeker interessant, maar volgens BYD dus niet waarop deze merken zich moeten richten.