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Winst BYD voor het eerst in vijf kwartalen omhoog

Dankzij duurdere modellen

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De winst van BYD is voor het eerst in vijf kwartalen gestegen. De autofabrikant profiteerde van een flinke toename van de verkopen in landen buiten China en meer vraag naar sommige van zijn duurdere modellen.

De nettowinst in het tweede kwartaal steeg met 30 procent in vergelijking met een jaar eerder tot 8,2 miljard yuan, omgerekend ruim 1 miljard euro. De omzet daalde wel met 3 procent tot ruim 194 miljard yuan.

De winst van BYD, dat voluit Build Your Dreams heet, ging in eerdere kwartalen juist nog omlaag, door toenemende concurrentie in thuisland China van rivalen als Xiaomi en Xpeng. Door de moeilijkheden op de Chinese markt keek BYD meer naar uitbreiding in Europa en Zuid-Amerika. De introductie van nieuwe modellen en vernieuwde versies van populaire auto's leidde daar tot meer verkopen en hogere winstgevendheid.

In China, de grootste automarkt ter wereld, houdt de aanhoudende neergang in de autosector aan. BYD verkocht in de eerste zes maanden van het jaar 1,81 miljoen auto's, waarmee het bedrijf nog ver achterblijft bij zijn jaardoelstelling van 5 tot 5,5 miljoen auto's.

Buitenlandse rivalen van het Chinese merk klagen wel veel over de internationale expansie van BYD. Volgens hen dankt BYD zijn succes vooral aan Chinese staatssteun en zij spreken van oneerlijke concurrentie. De Europese Unie heeft importtarieven opgelegd op Chinese producten.

Daarnaast komt de expansie in Europa mogelijk verder onder druk te staan doordat BYD onlangs bevestigde dat de werkzaamheden in zijn Hongaarse fabriek zijn uitgesteld tot het vierde kwartaal van 2026, een jaar later dan oorspronkelijk gepland.

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