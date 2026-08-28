Deze EV reed 30.000 kilometer in krap negen dagen

Voordat je erover begint: nee, die 30.000 kilometer werden in de Yangwang U7 vast niet allemaal door dezelfde chauffeur afgelegd. We hebben het vandaag dan ook niet over de prestatie van de bestuurders, maar over de prestaties van de auto. De Yangwang U7 is voorzien van BYD’s Blade Battery 2.0 en kan daarmee met tot wel 700 kW DC-snelladen aan BYD's eigen Flash Chargers.

Dat betekent in de praktijk dat je al na enkele minuten weer onderweg bent en om dat punt te onderstrepen, heeft BYD in China zoveel mogelijk gereden in zo weinig mogelijk tijd. Volgens Carnewschina en verschillende (andere) Chinese media reed de volledig ongemodificeerde U7 30.000 kilometer in 8 dagen, 19 uur en 58 minuten. Daarbij reed de auto belachelijk hard (240 km/h), was het vaak belachelijk warm (36 graden) en werd de auto meer dan 350 keer aan de snellader gehangen.

Het zal dus zijn gegaan om een goed uitgekiende testbaan en heel korte laadsessies van enkele minuten, wat kennelijk beter was dan langer wachten en langer laden. De grootste prestatie bleek pas aan het einde van deze monstertocht naar nergens: de batterij bleek nog over 98,7 procent van zijn capaciteit te beschikken en was door deze martelgang dus nauwelijks gedegradeerd.

BYD gaat de Flash Chargers ook in Europa plaatsen, zegt het merk. Hier valt de komst van die ultrasnelle laders samen met de komst van premiummerk Denza, dat in de BYD-hiërarchie net wat lager staat dan Yangwang, maar met de Z9 GT, die ook is uitgerust met de Blade Battery 2.0.