Buick vernieuwt Chinese modellen

Buick heeft in China in één klap een reeks vernieuwde modellen gepresenteerd. Een van de nieuwkomers is een model dat wij hier ook kennen, maar dan net even anders.

Nog voordat Opel in Europa de gefacelifte Insignia presenteerde, dook in China al het eerste beeldmateriaal op van de vernieuwde Regal. De Europese Insignia en de Chinese Regal zijn op uiterlijk vlak nagenoeg identiek aan elkaar, op één belangrijk verschil na. Waar de Insignia Grand Sport zoals wij die kennen een liftback is, heeft de Chinese Regal een sedankont. Het is die Chinese Regal waar Buick nu een sportieve GS-versie van heeft gepresenteerd.

De GS is rondom aangekleed met sportief gevormd bumper- en spoilerwerk dat overeen lijkt te komen met de extraatjes waarmee Opel in Europa de GSi-versie van de Insignia aankleedt. De vernieuwde Insignia GSi krijgt in ons deel van de wereld een 230 pk en 350 Nm sterke geblazen viercilinder, de Chinese Regal GSi is met een 237 pk en 350 Nm sterke variant van dezelfde 2.0 iets krachtiger. Een sprint naar een snelheid van 100 km/h leggen de twee familieleden overigens allebei in 7,2 seconden af.

De Regal is niet de enige Chinese Buick waar een GS-versie van is gepresenteerd. Ook de kleinere Verano die in september vorig jaar werd gepresenteerd, is in een sportieve trim op het podium getild. De Verano is een model dat sterk leunt op techniek van de actuele generatie Opel Astra. Tot op heden werd de Verano altijd geleverd als sedan én als hatchback, maar Buick heeft vooralsnog alleen van de sedanversie een GS-uitvoering gepresenteerd. Onder de kap van de Verano GS schuilt een 165 pk en 240 Nm sterke geblazen 1.3 die is gekoppeld aan een cvt-automaat. De sportief uitgedoste Buick staat op 17-inch lichtmetaal en is rondom aangekleed met zwarte accenten.

Meer Chinees Buick-nieuws komt in de vorm van een vooral op motorisch vlak aangepakte Excelle GT, een sedan die een klein stapje boven de vorig jaar vernieuwde reguliere Excelle staat. De 4,59 meter lange sedan is nu beschikbaar met een 1,3-liter grote geblazen viercilinder die is uitgerust met mild-hybrid techniek. Buick maakt melding van een gemiddeld verbruik van 5,3 l/100 km. De laatste aangepaste sedan is de LaCrosse, een auto die nagenoeg identiek is aan zijn gelijknamige Amerikaanse broer. Althans, tot op heden. De LaCrosse profiteert van een facelift waarmee de snuit meer in lijn is met die van de vernieuwde Regal (Insignia). Ook van de LaCrosse is weer een weelderige Avenir-uitvoering beschikbaar.

Vooralsnog moeten we het met deze ietwat summiere informatie over de vernieuwde Chinese modellen doen.