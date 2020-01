Opel Insignia GSi keert in vernieuwde vorm terug

Opel zag zich medio 2018 genoodzaakt de benzineversie van de Insignia GSi uit de Europese leveringslijst te knippen. De 260 pk sterke sportieveling overleefde de overgangsfase naar de WLTP-cyclus niet en vanaf dat moment bestond de sportieve GSi-versie alleen nog in combinatie met de 210 pk sterke biturbo-dieselmotor. Onlangs werd de Insignia gefacelift en Opel grijpt die opfrissessie aan om een nieuwe GSi met benzinemotor te introduceren.

De vernieuwde Opel Insignia GSi, die zowel als Grand Sport als als Sports Tourer beschikbaar komt, krijgt een nieuwe 2,0-liter viercilinder benzinemotor onder de kap die 230 pk en 350 Nm levert. Dat blok is wel minder potent dan de 260 pk en 400 Nm sterke 2.0 die hij vervangt. Schakelen geschiedt door middel van een negentraps automaat en daarmee heeft de benzine-GSi een verzet extra ten opzichte van zijn voorganger. Hoe rap de teruggekeerde Insignia GSi is, houdt Opel nog even onder de pet. De tot medio 2018 leverbare GSi wist in 7,2 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten en had een topsnelheid van 250 km/h. Wel vermeldt Opel het gemiddeld verbruik: de Insignia GSi Grand Sport consumeert gemiddeld 8,3-8,5 l/100 km, de Sports Tourer is met een gemiddeld verbruik van 12,0-12,2 l/100 km een stuk dorstiger.

De Insignia GSi heeft vierwielaandrijving met torque vectoring, een systeem dat de aandrijfkrachten zo efficient mogelijk over de wielen verdeelt. Opel beweert dat de Insignia GSi daarmee dynamischer is ten opzichte van het voorheen leverbare model. Andere aanpassingen ten opzichte van de reguliere Insignia-versies: de auto heeft Brembro-remmerij, een aangepast onderstel en een directere stuurinrichting. Daarnaast moet het remsysteem directer én stiller werken.

Nieuwe motoren

Opel grijpt de introductie van de vernieuwde Insignia GSi aan om ook het reguliere motorenaanbod van zijn bijgewerkte model uit de doeken te doen. De Insignia komt op benzinevlak onder meer beschikbaar met een 145 pk en 236 Nm sterke geblazen 1.4, een krachtbron die is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Dit blok vervangt de 140 pk sterke 1.5 die voorheen in de Insignia te krijgen was. De 165 pk sterke variant van die 1.5 komt ook te vervallen. In plaats daarvan zet Opel een 200 pk en 350 Nm sterke geblazen 2.0 op de motorenlijst. Die krachtbron is gekoppeld aan een negentraps automaat en daarmee komt de oude zestraps automaat definitief te vervallen. Dieselen kan vooralsnog met slechts één krachtbron: een 122 pk en 300 Nm sterke 1.5 die is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Voorheen leverde Opel een 110 pk sterke 1.6 CDTi, een 136 pk sterke 1.6 CDTi en een 180 pk sterke 2.0 CDTi in combinatie met vierwielaandrijving. Ook de diesel-GSi keert niet meer terug. Het lijkt hier overigens te gaan om GM-motoren en niet om van PSA afkomstige machines.