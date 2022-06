Buick vanaf 2030 volledig elektrisch

Het plan van Buick om in 2030 afscheid te nemen van de verbrandingsmotor past binnen de visie van General Motors om in 2035 alleen nog elektrische auto's te bouwen. Aldred heeft er in ieder geval vertrouwen in. "Ik heb het gevoel dat Buick meer natuurlijk geplaatst is om te winnen als de adoptie versnelt, waarschijnlijk meer dan ieder ander merk waar ik aan kan denken", aldus de topman. Daarmee verwijst hij naar het huidige portfolio van Buick, dat alleen nog uit cross-overs bestaat, en de focus van het merk op comfort.

Alle elektrische Buicks die vooralsnog op stapel staan, gaan 'Electra' heten. Die naam is dus niet slechts voorbehouden aan één model. Je kunt de verschillende modellen in de toekomst uit elkaar houden door een toevoeging achter 'Electra', het is nog niet duidelijk of dat een letter of een cijfer gaat zijn. In ieder geval is de naam niet uit de lucht gegrepen. Buick gebruikte de modelnaam tussen 1959 en 1990 voor een hoger in de markt gepositioneerde modelfamilie, waarvan uiteindelijk zes generaties verschenen. De naam werd in 2020 afgestoft voor een conceptauto met de naam Electra, al was die afkomstig van de Chinese tak van Buick. Hoe de eerste Amerikaanse EV van Buick eruit komt te zien is nog niet duidelijk, maar het lijkt aannemelijk dat het een cross-over gaat worden en dat hij op het eigen Ultium-platform van GM komt te staan.

Wel benadrukt Aldred dat ieder model in het elektrische portfolio van Buick ondanks de gedeelde naam een eigen identiteit krijgt. "Er zullen overeenkomsten zijn tussen de auto's, maar we proberen geen Russische poppen (Matroesjka's, red.) te creëren binnen ons portfolio. Iedere auto zal zijn eigen, unieke karakter hebben", stelt de topman. Een terugkeer van Buick naar Europa lijkt ook met een elektrische line-up niet waarschijnlijk, al liet Mary Barra, de CEO van GM, doorschemeren dat ze een terugkeer naar ons continent als EV-speler wel ziet zitten. Zeg dus nooit 'nooit'...