Buick houdt MPV springlevend

In Europa is de traditionele MPV op een handjevol modellen na volledig uitgestorven. Buiten de Europese grenzen zijn de ruimtereuzen nog volop in trek. Buick bewijst dat door niet één, maar twee futuristische vooruitblikken op nieuwe MPV's te laten zien.

In China is momenteel de Guangzhou International Motor Show gaande, een autobeurs waar de Chinese tak van Buick uitpakt met twee extravagante MPV's waarvan de een veel concreter is dan de ander.

De meest realistische showauto die Buick in China presenteert, is de GL8 Concept. Met dit studiemodel laat de Amerikaanse fabrikant zien hoe het zich de toekomst van zijn grootste MPV - de GL8 - voorstelt. Opvallend gegeven: Buick zegt dat het met de GL8 Concept bewijst dat het zich de komende jaren gewoon blijft toeleggen op de ontwikkeling van relatief hoog in de markt gepositioneerde MPV's.

De GL8 Concept heeft opvallend kale flanken,. Zijn heftige neus met zijn scherp getekende koplampen, immense grille en zilverkleurige accenten staan daarmee behoorlijk in contrast. Ook achterop de enorme concept-car zien we een groot zilverkleurig vlak dat deels wordt omlijst door boemerangvormige achterlichten. Het interieur van de showauto moet je minder serieus nemen. Hierin zien we zeerl opvallend vormgegeven meubilair dat we in de productieversie van deze MPV vermoedelijk niet gaan terugzien. Dat er een nieuwe GL8 komt, staat vrijwel vast. Buick heeft verspreid over diverse GL8-generaties in 22 jaar tijd namelijk zo'n 1,5 miljoen MPV's met die naam verkocht.

Smart Pod Concept

Van relatief concreet gaan we door naar de Smart Pod Concept, volgens Buick een "gedurfde visie op toekomstig zakelijk vervoer". Opvallend ziet het stukje automobiele toekomstmuziek er in ieder geval zeker uit.

De elektrisch aangedreven showauto is volledig autonoom en heeft een interieur met daarin onder meer een wegklapbaar en een 50 inch metend scherm dat tevens als rugleuning van een extra zitgelegenheid fungeert. In het interieur vinden we verder fraai ogende materialen, twee zetels die niet zouden misstaan in een privéjet en zelfs een stel plantjes. Het geheel is volgens Buick gemaakt van duurzame en lichtgewicht materialen.