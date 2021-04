Buick Envision Plus: Envision met een maatje meer

Buick stelde medio vorig jaar de nieuwe Envision aan de wereld voor, een 4,66 meter lange SUV die door de joint-venture SAIC-GM in China wordt geproduceerd maar die ook in de Verenigde Staten wordt geleverd. Die Envision, een concurrent van auto's als de Nissan Murano, krijgt een grotere broer: de Envision Plus.

De Envision Plus is met zijn lengte van 4,85 meter 19 centimeter langer dan de reguliere Envision en heeft met zijn wielbasis van 2,83 meter ook nog eens bijna 5,5 centimeter extra tussen de voor- en achteras. Die extra centimeters maken de komst van een derde zitrij mogelijk. De Buick Envision Plus is dan ook een zevenzitter. De voorkant van de langere Envision is identiek aan die van zijn kleinere broer, maar dat geldt niet voor de achterkant. Niet alleen heeft de Buick Envision Plus eigen achterlichten die met een chroomstrip met elkaar verbonden zijn, ook de complete achterklep en achterbumper zijn specifiek voor de Envision Plus.

De Envision Plus komt in China beschikbaar met een geblazen 2.0, een viercilinder van de Ecotec-motorenfamilie die is gekoppeld aan een negentraps automaat. De 237 pk en 350 Nm sterke 2.0 is gekoppeld aan een 48 volt-mild hybridesysteem. In China wordt de Envision Plus naast de Envision S verkocht. De Envision S is de auto die in de Verenigde Staten simpelweg Envision heet. Naast de Envision S verkoopt Buick in China namelijk de vorige generatie Envision simpelweg als Envision. Buick laat vooralsnog alleen een luxueus uitgevoerde en rijkelijk met chroomwerk volgehangen Avenir-versie zien. Die Envision Plus Avenir staat onder meer op 20-inch lichtmetaal en heeft onder meer matrix-ledkoplampen. Naar Europa komt de Buick Envision Plus uiteraard niet.