Bufori toont prototypes CS

Bufori brengt al tijden volstrekt maffe auto's op de markt, maar lijkt nu wat serieuzer uit de hoek te willen komen. Het in 1986 opgerichte bedrijf laat nu een stel prototypes van de CS zien, een compacte coupé die medio volgend jaar op de Aziatische markt gaat worden verkocht.

Geneva

Deze 'vroege versies' van de CS meten 4,56 meter in de lengte en hebben een wielbasis van 2,62 meter. Opvallend zijn de vrij forse overhangen aan zowel voor- als achterzijde. De productieversie krijgt een 35 centimeter langere wielbasis. De CS, die gebouwd is rond een buizenframe en een uit koolstofvezel opgebouwde koets krijgt, wordt aangedreven door een 3,6-liter V6 die afkomstig is van Fiat Chrysler Automobiles. De FCA-machine levert zo'n 320 pk en stuurt dat vermogen via een ZF-transmissie naar de achterwielen. In een later stadium volgen nog een krachtigere V6 én een Hemi V8 . Een sperdifferentieel is standaard. Niet alleen de motor is overigens van FCA afkomstig. Ook een arsenaal aan onderdelen dat in het interieur een plek krijgt, is geplukt uit het Amerikaanse onderdelenmagazijn van FCA. Het stuur en de middenconsole zijn voorbeelden daarvan.

Sinds Bufori in 1986 uit de grond werd gestampt, heeft het diverse modellen gevoerd die refereren aan roadsters uit de jaren dertig. Een model dat Bufori nu nog steeds verkoopt willen we hier even nader belichten: de Geneva. Deze creatie, zo genoemd omdat hij in 2010 tijdens de Autosalon van Genève zijn publieksdebuut beleefde, houdt het midden tussen een Rolls-Royce-adept, een Chrysler PT Cruiser en een Morgan. Het geheel oogt op zijn minst bijzonder. De Geneva weegt net geen 2,5 ton, is 5,54 meter lang en heeft een wielbasis van 3,57 meter. Net als de CS wordt de Geneva aangedreven door een FCA-krachtbron, in dit geval een 470 pk en 630 Nm leverende 6.4 V8 die zijn vermogen via een achttraps automaat naar de achterwielen stuurt. De sprint vanuit stilstand naar 100 km/h legt de kolos in 5,4 tellen af. Het interieur is volledig aan de smaak van de klant aan te passen. Een sterrenhemeltje? Kan geregeld worden, hetzelfde geldt voor de montage van koelkastjes en theekannetjes. Markant!