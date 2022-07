Britten vormen files als protest tegen hoge brandstofprijzen

Een groep Britten heeft schoon genoeg van de hoge brandstofprijzen en heeft besloten om tot een protestactie over te gaan. Onder meer de BBC en Sky News bericht over 'rijdende blokkades' op diverse wegen in het Verenigd Koninkrijk. Auto's rijden naast elkaar om het verkeer op alle rijstroken langzaam maar zeker (zo goed als) tot stilstand te brengen. In sommige gevallen zou nog wel gereden worden, maar er zijn ook situaties waarin men de auto's helemaal stil zet. Onder meer op de de M4 van Londen naar Wales en de M5 tussen Bristol en Birmingham is het raak. De regering roept actievoerders op om het 'dagelijks leven van mensen niet te verstoren'. Ook wordt burgers geadviseerd zoveel mogelijk thuis te werken vanwege de vertragingen.

In het Verenigd Koninkrijk kost een liter benzine momenteel gemiddeld zo'n €2,22. Diesel is er duurder, met gemiddeld zo'n €2,31 per liter. Actievoerders azen op een verdere belastingverlaging op brandstof. In maart was er een belastingverlaging van 5 pence (omgerekend €0,06) per liter. Sindsdien zijn de brandstofprijzen echter vrijwel uitsluitend gestegen in het VK en mede door het zwakke pond ten opzichte van de Amerikaanse dollar kunnen de zakkende olieprijzen dat tij nog niet keren. Sky News sprak met een actievoerster, die zegt ontslag hebben te moeten nemen omdat het niet meer te betalen was om nog naar haar werk te rijden. Bij een andere baan in de transportsector werd ze vervolgens ontslagen, omdat het transportbedrijf in kwestie moet krimpen wegens de hoge brandstofkosten.

De Britse overheid overweegt volgens Sky News om met een verdere lastenverlichting te komen. De Britse minister van Financiën Rishi Sunak, zegt een 'meer substantiële' belastingverlaging op brandstof te onderzoeken.,