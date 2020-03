‘Britse regering vraagt hulp autofabrikanten: bouw beademingsapparatuur’

Johnson zou volgens het Britse Autocar een brief hebben rondgestuurd naar verschillende bedrijven, waaronder Ford, Honda, Rolls-Royce en het Britse JCB dat landbouwvoertuigen bouwt. Johnson is namelijk bang voor een gigantisch tekort aan beademingsapparatuur. Het Britse openbare gezondheidszorgstelsel (NHS) beschikt nu namelijk maar over slechts 5.000 van dit soort apparaten.

Ford en Honda bevestigen tegenover Autocar dat ze een dergelijke brief hebben gekregen. Ford zegt te willen helpen waar ze kan en zegt in gesprek te zijn met de overheid. Het Duitse concern heeft drie grote Britse fabrieken waar vooral aan motoren en versnellingsbakken wordt gewerkt. Bij Honda zou het om de ondertussen veel besproken fabriek in Swindon gaan. Daar wordt op dit moment de huidige Civic gebouwd, maar binnen twee jaar staat de sluiting van de fabriek op de agenda.

In de brief zou het volgende staan vermeld: “Voorbereiding op de verspreiding van de uitbraak van het corona-virus is een nationale prioriteit en we roepen de industrie en iedereen met relevante expertise op om samen te komen om het land te helpen bij deze nationale crisis.”