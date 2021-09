Britse EV-verkoper: 'Meer interesse door brandstoftekort'

Steeds meer tankstations in het Verenigd Koninkrijk kunnen de vraag naar brandstof amper nog bijbenen. Er is een tekort aan vrachtwagenchauffeurs die de tankstations kunnen bevoorraden en de Britse regering gaat daarom onder meer het leger inzetten om de bevoorrading te ondersteunen. Dat kan echter niet voorkomen dat er op diverse plekken al tankstations zonder brandstof zitten en er ook al gehamsterd wordt bij tankstations waar nog wel voorraad is. Er staan op veel plekken lange rijen en soms moeten mensen onverrichter zake terug naar huis. Een lastige situatie voor veel Britten, maar niet voor wie een elektrische auto heeft.

Om die reden merkt een dealer in Guildford (ten zuidwesten van Londen) dat er plots een flink groeiende vraag is naar elektrische auto's. Martin Miller, de topman van het dealerbedrijf, vertelt erover in gesprek met The Guardian: "Mensen kopen normaal elektrische auto's vanwege het milieu, de kosten en de geweldige techniek, maar vrijdag zei men 'weet je wat, dit is een teken dat we elektrisch moeten gaan rijden'." Volgens Miller loopt het storm bij zijn bedrijf, waar hij enkel elektrische auto's aanbiedt. Er worden zelfs brandstofauto's met geen druppel benzine er meer in ingeruild voor elektrische auto's. Volgens Miller exemplarisch voor de beweegreden van veel mensen om nu over te stappen: "Mensen zien dit moment als het keerpunt en willen het niet langer uitstellen."

In de Britse verkoopcijfers is duidelijk te zien dat elektrische auto's überhaupt al aardig terrein winnen. In juni en juli werden er meer volledig elektrische auto's dan dieselauto's verkocht, met een marktaandeel van 9 procent. Of de recente ontwikkeling van de brandstofcrisis er inderdaad nog een schepje bovenop doet en het verhaal van de dealer meer dan een anekdotische situatie is, zal de komende weken moeten blijken uit nieuwe verkoopcijfers.