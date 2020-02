Britse autobouwers vragen overheid om vrije handel

De Britse auto-industrie heeft nogmaals bij de overheid aangedrongen op een vrijhandelsverdrag met de EU. Dat is hard nodig, want de resultaten waren in januari weer niet om over naar huis te schrijven.

Reuters meldt dat er in januari 118.314 auto’s van de Britse lopende banden kwamen, 2,1 procent minder dan een jaar ervoor. Opvallend genoeg deed de export het juist uitstekend, maar niet goed genoeg om een neergang van maar liefst 23,9 procent in de binnenlandse verkopen te compenseren. Juist vanwege het grote belang van die export vragen de autofabrieken nu om hulp bij de overheid. “Een vrijhandelsverdrag zou een einde maken aan de langdurige onzekerheid en het Verenigd Koninkrijk terug op de kaart zetten als een geweldig land om auto’s te produceren”, zegt Mike Hawes, hoofd van brancheorganisatie Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

De oproep komt op een goed moment, want in de periode tussen de officiële uittreding uit de EU op 31 januari en 2021 wordt er uitgebreid overlegd tussen de Britten en de EU over de voorwaarden die vanaf 1 januari gelden.

Met name Japanse fabrikanten bouwen veel auto's voor de Europese markt op het welbekende en veelbesproken eiland aan de andere kant van de Noordzee. Honda gaf eerder al te kennen de fabriek in Swindon in 2021 te sluiten, maar ook andere fabrikanten komen de Brexit naar verluidt niet zonder tegenslagen door.