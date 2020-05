Brandweer komt met adviezen rond brandgevaar EV's in garages

Eind februari maakte de brandweer samen met Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) al kenbaar dat het druk in de weer is met het in kaart brengen van potentieel gevaarlijke situaties rondom laadplekken voor elektrische auto’s in overdekte parkeergarages. Toen deelde de brandweer al de eerste adviezen, maar nu is er een uitgebreider advies klaar.

Om te beginnen wordt geadviseerd om laadvoorzieningen voor EV’s zoveel mogelijk te plaatsen bij de in- en uitritten van de garage. Daarbij is het ook handig om de plekken zo dicht mogelijk op het straatniveau te plaatsen. Ook wordt geadviseerd om de laadplekken niet dicht bij nooduitgangen te plaatsen. Daarnaast is het verstandig om goed geventileerde plaatsen uit te kiezen. Een volgend punt is het verzorgen van een centraal geplaatste hoofdschakelaar waarmee in één keer alle laadvoorzieningen stroomloos kunnen worden geschakeld. Het zou volgens de brandweer helemaal mooi zijn als deze schakelaar automatisch te werk kan gaan.

De brandweer zegt verder dat het belangrijk is om voor snelle detectie en alarmering te zorgen. “Zorg voor snelle opvolging van brandalarmen, zodat een eventuele brand snel wordt opgemerkt”, luidt het advies. Daarnaast is het goed om te kijken naar maatregelen om een brand actief te beheersen. Een afscherming tussen de voertuigen zou een oplossing kunnen zijn, maar daar moet nog uitgebreid onderzoek naar worden gedaan. Verder is het altijd slim om een actief brandblussysteem te installeren. Volgens de brandweer is het verder van het grootste belang dat de laadvoorzieningen uitsluitend door deskundigen worden geïnstalleerd, beheerd én onderhouden. Ten slotte wordt geadviseerd om voor een voldoende dekkende brandschadeverzekering te zorgen.

Het is volgens de partijen van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het advies, omdat in een korte periode het aantal elektrische auto’s is toegenomen. Dit terwijl het gros van de parkeergarages is ontworpen met de traditionele auto’s als uitgangspunt. Storingen in de auto of laadinstallatie kunnen 'spontane' branden veroorzaken in EV's, die vanwege de aanwezige stoffen in de accu's vaak erg lastig te blussen zijn. Mocht dit in een parkeergarage gebeuren, dan kan dit onoverzienbare gevolgen hebben.