'Parkeergarage moet inspelen op brandgevaar EV'

Helaas wil het nog wel eens voorkomen dat elektrische auto's in brand vliegen wegens een probleem met de accu of de laadkabel of -paal. In parkeergarages kan dat tot gevaarlijke en lastig te controleren situaties leiden. Het Instituut Fysieke Veiligheid stelt samen met de landelijke brandweer daarom een aantal adviezen op voor openbare parkeergarages.

Het wil nog wel eens voorkomen dat een elektrische auto spontaan in brand vliegt. Snel zal dat niet gebeuren, maar bijvoorbeeld door een productiefout, een onvoorziene piekoverschrijding of defecte laadinstallaties kan een EV in een enorme brandhaard veranderen. Het blussen van een elektrische auto's neemt vanwege de aanwezige chemicaliën en diep in de auto's verzonken accu's veel meer tijd en inspanning in beslag dan bij een auto met verbrandingsmotor. In een parkeergarage kan het dan ook flink fout gaan. Een lang woedende brand in een dergelijke kleine ruimte is extra gevaarlijk.

Het Instituut Fysieke Veiligheid maakt zich in het bijzonder zorgen om auto's met een lithium-ion-accu. Bij een brand komen daarbij veel giftige en zeer brandbare stoffen vrij. Omdat het volgens het IFV nog lastig in te schatten is hoe groot het risico op een dergelijke brand is, adviseert men parkeergarages om op dit potentiële gevaar te anticiperen.

Adviezen

De laadpalen en voor EV's bestemde parkeerplaatsen moeten volgens het IFV zoveel mogelijk in de buurt van de in- en uitgang van de garage worden geplaatst. Daarbij is het aan te raden om ze in de buurt van afvoerkanalen te plaatsen. De laadpalen moeten door erkende elektrotechnische bedrijven worden geplaatst en goed beschermd zijn tegen mogelijke botsingen. Ook adviseert men om een centrale noodknop te plaatsen, waarmee alle laadinstallaties in één klap uitgeschakeld worden. Het IVF geeft aan verder onderzoek te verrichten naar de risico's, maar wil deze adviezen nu alvast kenbaar maken.