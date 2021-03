Brandstofverkoop naar diepste dal sinds 1989

Het mag geen verrassing heten dat er in 2020 als gevolg van de pandemie minder kilometers zijn verreden en er dus ook minder is getankt dan in voorgaande jaren. De daling blijkt echter heel fors. Vorig jaar tankten we in Nederland in totaal iets meer dan 12 miljard liter diesel, benzine en lpg. Dat is 13 procent lager dan de 13,8 miljard liter die in 2019 in onze brandstoftanks werd gepompt. Normaliter werd er elke maand ruim een miljard liter getankt, maar dat bleek vorig jaar in slechts vijf maanden het geval. In geen enkele maand was de afzet zo laag als in april, toen werd er met 818 miljoen liter ongeveer een derde minder getankt dan in diezelfde maand in 2019.

De verkoop van lpg was nog nooit zo laag als vorig jaar. Er werd 202 miljoen liter autogas getankt, bijna 16 procent minder dan in 2019. In 1990 bedroeg de afzet van autogas nog 1,7 miljard liter, zo meldt de Bovag. Ten opzichte van 2019 werd er ook stevig minder benzine getankt. In Nederland werd 4,9 miljard liter benzine getankt, bijna 15 procent minder dan in 2019. Om dat in te kleuren: sinds 1996 werd er jaarlijks niet minder dan 5 miljard liter benzine getankt. Ook lag de verkoop van diesel vorig jaar lager dan in 2019, al zorgde het feit dat de vrachtverkeer vorig jaar grotendeels bleef rijden voor een iets beperkte daling. Er werd vorig jaar 6,9 miljard liter getankt, 11 procent minder dan in 2019. Sinds 1994 werd er jaarlijks niet minder dan 7 miljard liter diesel getankt, dus ook op dat vlak is er toch een behoorlijk dieptepunt bereikt.