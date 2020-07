Brandstofprijzen in juni verder gestegen

Na een enorme dip afgelopen voorjaar klimt de prijs voor een liter brandstof al eventjes gestaag door. In juni was je voor een liter benzine of diesel weer meer kwijt dan de maand ervoor.

In maart en april drukte de coronacrisis de brandstofprijzen naar historisch lage waarden. In maart waren motorbrandstoffen nog 4,1 procent goedkoper dan dezelfde maand in 2019, maar in april ging het verder onderuit: -13,4 procent gemiddeld. Het dieptepunt ten opzichte van vorig jaar lag in mei. Toen werd er gemiddeld 14,1 procent minder werd gevraagd dan in diezelfde maand vorig jaar. Dat ligt vooral aan het lage punt waarop mei begon en waarna er maar langzaam herstel in kwam. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat de grootste dip achter de rug is, want in juni lagen de prijzen nog 'slechts' 7,9 procent lager dan vorig jaar.

In mei begonnen de prijzen voor het eerst sinds de dip lichtjes wat te stijgen. Op het laagste punt die maand was je zo'n €1,56 kwijt voor een liter benzine en €1,29 voor een liter diesel (adviesprijzen). Eind mei lag dat op respectievelijk €1,62 en €1,30. Eind juni op € 1,67 en €1,31. Op dit moment ben je pakweg €1,68 kwijt per liter benzine. Voor ongeveer €1,32 heb je een liter diesel. Uiteraard verschilt dit soms enorm per tanklocatie, maar duidelijk is dat de goedkoopste dagen aan de pomp alweer even achter ons liggen.