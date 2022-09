Brabus P 900 Rocket Edition is extreme mengelmoes van 6,5 ton

Brabus doet weinig liever dan 900 pk sterke V8's in auto's als de E-, S- en G-klasse lepelen. Het nieuwste project van de extravagante Duitse tuner luistert naar de naam P 900 Rocket Edition en is misschien nog wel gestoorder dan de meest recente creaties van het bedrijf.

Medio vorig jaar tilde Brabus de Rocket 900 op basis van de G-klasse op het tuningpodium. Dat was een G-klasse met een tot 900 pk opgeschroefde versie van de bekende 4.0-V8 van Mercedes-Benz, die voor de gelegenheid ook nog eens werd opgeboord tot 4,4 liter. Nu maken we kennis met de P 900 Rocket Edition, een knotsgekke en beresterke G-klasse met een open laadbak.

Het is bepaald niet voor het eerst dat Brabus met een heftige G-klasse-'pick-up' komt. Het bedrijf had ooit een zeswielige variant in het aanbod en medio dit jaar stelde Brabus de 900 XLP aan het daglicht voor. Die 900 XLP was een tot tien stuks gelimiteerde G-klasse met open laadbak die behoorlijk hoog op zijn poten stond. Offroadbanden, een offroadonderstel: alles was van de partij om van de 900 XLP een zandbeest te maken. De nieuwe P 900 Rocket Edition is een combinatie van die heftige 900 XLP en de al genoemde Rocket 900, een laag tegen het asfalt hangend bakbeest van 2.720 kilo.

Brabus boort de 4.0-biturbo-V8 van Mercedes-Benz op tot 4,5 liter en past onder meer het motormanagementsysteem aan. Het resultaat: 900 pk en 1.050 Nm. Daarmee beukt de pick-up in 3,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid: 280 km/h. De altijd Rocket Grey gespoten P 900 Rocket Edition staat op 24-inch lichtmetaal. De wielbasis van de P 900 Rocket Edition is 50 centimeter groter dan die van een reguliere G-klasse en bedraagt in totaal 5,38 meter, 69 centimeter langer dus dan een G-klasse (zonder reservewiel). De platgeslagen pick-up heeft uiteraard een bodykit en is zelfs voorzien van aan de zijkant uitmondende uitlaateindstukken met een diameter van acht centimeter.

De Brabus P 900 Rocket Edition heeft in Duitsland een kale vanafprijs van net geen €650.000. Prijzig speelgoed dus.