Mercedes-Maybach Night Series: duistere luxe

Het is tegenwoordig heel populair om alle verchroomde accenten zwart te maken en überhaupt alle kleur uit auto's te halen. Mercedes-Maybach pakt het iets subtieler aan dan bij het gemiddelde 'black pack', maar het komt in de buurt.

Zwarte wielen, zwarte grilles, zwarte logo's, zwarte raamomlijsting, een kleurloos interieur: tegenwoordig doe je als autofabrikant eigenlijk niet meer mee als je dat hele riedeltje niet aanbiedt in een pakket. Van Blackline bij Bentley tot Obsidian Edition bij Lexus en van City Sport bij Fiat tot Black Limited Edition bij Jaguar. Ja, zelfs de Rolls-Royce Phantom ontkomt niet meer aan deze trend. Nu moeten ook de modellen van Mercedes-Maybach eraan geloven met de Night Series.

De Duitsers pakken het op geheel eigen wijze aan. De Night Series-uitvoering voor de Mercedes-Maybach S-klasse, GLS en EQS SUV behelst diverse kleurcombinaties voor het koetswerk. Zo is er bij de S-klasse de afgebeelde two-tone kleurstelling die bestaat uit Onyx zwart en Mojave zilver, bij de GLS en EQS SUV is dat een combinatie van Obsidiaan zwart en Mojave zilver. Naar wens kun je ook voor een grijze, zwarte of witte basiskleur gaan.

Zoals je dat bij een dergelijk pakket mag verwachten, zijn bijna alle normaal gesproken verchroomde of lichte accenten nu in het zwart uitgevoerd. We zeggen 'bijna alle', want bijvoorbeeld de grille en de ster op de neus zijn niet zwart maar wel donkerder verchroomd dan gewoonlijk. Opvallend zijn verder de roségouden elementen in de koplampen. Speciale donkere wielen, gelardeerd met Maybach-logo's, maken het sinistere uiterlijke feestje af.

In het interieur is het, hoe kan het ook anders, vooral een kleurloos gebeuren. Puur zwart is het naar wens overigens niet, zo zien we bij een GLS-interieur dat in een zwart-wit-combinatie is uitgevoerd. Doet dat felle wit pijn aan je ogen en wil je je liever ook ín de auto in het duister begeven, dan is geheel zwart uiteraard mogelijk. De stoelbekleding is in dat geval 'Black Pearl' nappaleer. De Night Series-aankleding is binnenkort leverbaar voor de Mercedes-Maybach S-klasse. Bij de Mercedes Maybach EQS SUV komt het direct met de introductie en de Mercedes-Maybach GLS krijgt het begin 2024.