Mercedes-Benz C-klasse aangepakt door Brabus

Voor wie de nieuwe Mercedes-AMG C43 net wat te hoog gegrepen is, maar een gewone C-klasse net wat te tam oogt, biedt Brabus een oplossing in de vorm van het 'Brabus Individualization Program'. Hierbij gaat het niet alleen om uiterlijke wijzigingen, maar kan Brabus het vermogen van bepaalde motorvarianten van de C-klasse ook opkrikken.

Brabus zal op termijn ongetwijfeld met een tuningpakket voor de C43 en de nog op de planning staande C63 komen, maar voor nu is dit pakket het beste dat men in Bottrop voor de C-klasse sedan en Estate te bieden heeft. In de grille, die overigens nog steeds de kleine Mercedes-sterren bevat, prijkt nu een groot Brabus-logo en Brabus voegde twee extra ledstrips toe in de luchtinlaten aan weerszijden van de voorbumper. Vlakbij de voorwielen zit aan iedere kant van de bumper een extra vin. Aan de achterkant krijgt de C-klasse vier ronde uitlaten, die overigens in de originele sierstukken lijken te zitten, en een spoilerlip op het kofferdeksel.

De C-klasse van Brabus rolt verder op gesmede 'Monoblock Z Platinum Edition' wielen, al kun je die wielen natuurlijk ook achterwege laten als het allemaal net even wat te duur wordt. Ook een verlaging tot 30 mm behoort tot de mogelijkheden. Andere cosmetische upgrades van Brabus zijn te vinden in het interieur. De instaplijsten zijn van carbonfiber en hebben een verlicht Brabus-logo dat van kleur kan veranderen. Verder is het interieur opgeleukt met Brabus vloermatten en aluminium pedalen. Is dat nog niet voldoende, dan kun je samen met de leerlooierij van Brabus om de tafel gaan om een volledig uniek interieur samen te stellen.

Bovenstaande upgrades zijn verkrijgbaar voor iedere variant van de huidige C-klasse. Heb je een C300 4Matic of een C300d? Dan heb je geluk, want Brabus biedt voor beide motoriseringen het B30-tuningpakket. De C300 4Matic krijgt er 42 pk en 50 Nm bij, goed voor een totaal van 300 pk en 450 Nm. Daarmee snel je naar 100 km/h in 5,8 seconden. Een C43 ben je daarmee nog niet de baas, want die raffelt de sprint af in 4,6 seconden. De C300d krijgt er op zijn beurt 45 pk en 100 Nm bij en komt daarmee uit op 310 pk en maar liefst 600 Nm. De C300d is met 5,6 seconden dan ook iets sneller bij de 100 dan de C300 4Matic.

De prijzen van de upgrades zijn beschikbaar op aanvraag.