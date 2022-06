Brabus restaureert Mercedes-Benz 300 SL 'van Andy Warhol'

De Mercedes-Benz 300 SL is volgens veel klassiekerliefhebbers van zichzelf al pure kunst, maar dit exemplaar is dat in het bijzonder. Het is namelijk de 300 SL die door niemand minder dan Andy Warhol vertegenwoordigd is in één van zijn kleurrijke kunstwerken. Onder de naam 'Cars' bracht Warhol in 1986 popart uit met een 300 SL in de hoofdrol. Daarop zie je dit exemplaar, met het Duitse kenteken EL -DR 1. Een auto met een verhaal dus, genoeg voor Brabus om 'm in werkelijk schitterende staat te herstellen.

Brabus meldt dat de Gullwing tot op de laatste schroef uit elkaar gehaald is, alles vervolgens in fabrieksnieuwe staat is gebracht en het geheel weer in elkaar is gezet. Het resultaat mag er zijn. Volgens Brabus oogt de auto alsof-ie nieuw in de showroom staat en het lijkt er inderdaad op dat zelfs de kleinste puntjes patina verdwenen zijn. Nou wil Brabus natuurlijk nog wel eens een eigen draai geven aan wat er onder de kap gebeurt, maar de tuners hebben zich in weten te houden. De 3,0-liter zes-in-lijn, die ook tot op het kleinste moertje in perfecte staat is gebracht, levert gewoon nog de 215 pk die het in 1955 een bijzonder snelle auto maakte.

Warhol zag deze auto overigens waarschijnlijk nooit zelf in het echt, de Amerikaan gebruikte een foto van deze 300 SL die enkele jaren eerder was verschenen in het Duitse boek 'Serien Sport Wagen'. Hij maakte in opdracht van Mercedes-Benz ook popart van de Benz Patent-Motorwagen, de C111 en de Silberpfeil.