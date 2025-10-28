Het gaat bijvoorbeeld om botsingen op parkeerterreinen of ongevallen met (snor)fietsers waar wel schade is, maar geen hulpdiensten bij worden geroepen. Die locaties zijn nu een "blinde vlek" en met de gegevens kunnen gemeenten en provincie gerichter kijken waar de verkeersveiligheid beter kan, aldus gedeputeerde Stijn Smeulders (verkeer).

De verzekeraar heeft geanonimiseerde data van dit soort voorvallen van de afgelopen vier jaar gedeeld met de provincie. Het gaat om bijna 60.000 ongevallen, waarvan er duizenden niet in beeld waren bij gemeenten en provincie, de beheerders van wegen. Uit de gegevens kunnen plekken naar voren komen waar het geregeld misgaat. Smeulders noemt de data "waardevol". "We moeten er alles aan doen om ons verkeer veiliger te maken."