BPM-aanpassing half 2020

Het ministerie gaat de BPM-tabellen aanpassen naar aanleiding van de hogere uitstoot die gemeten wordt met de WLTP-testmethode. Dit heeft het kabinet gisteren aangekondigd. Het plan is om uit te gaan van een gemiddeld hogere uitstoot van 10 % + 15 gram voor een specifiek model. De grenzen van de schijven waarin je per gram CO2 een bepaald bedrag aan BPM-betaalt (in de hoogste schijven is dat zomaar honderden euro’s per gram) worden verlegd en de tarieven per schijf gaan iets omlaag. Gezien de verschillen die dit oplevert in de BPM zal dit volgend jaar zorgen voor een interessant jaar.

De overheid heeft TNO laten onderzoeken wat de verschillen zijn in de meetmethode en dit was volgens het instituut ruwweg het verschil. Wel heeft TNO gewaarschuwd voor het feit dat sommige fabrikanten mogelijk nog niet tot de max gaan i.v.m de strengere Europese CO2-eisen die er komen. Vergelijk het met raceteams die tijdens de balance of performance-meting niet te snel rijden om zaken als strafgewicht te voorkomen. Daarom zegt men de vinger streng aan de pols te houden zodat bij een plotselinge snelle verlaging van de CO2-uitstoot de BPM zal weer worden aangepast zodat de belasting niet te snel daalt. Bovag en RAI, die zwaar gelobbyd hebben voor een BPM-aanpassingen, laten weten de plannen eerst te willen doorrekenen voordat men met een reactie komt.