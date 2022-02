BP: 'Laadpunten snel winstgevender dan benzinepomp'

Snelladers zijn voor BP bijna net zo winstgevend als de benzinepomp. Het oliebedrijf investeert momenteel fors in de uitbreiding van zijn eigen snellaadnetwerk en stelt dat de winstmarges die van een volle tank naderen. In 2025 verwacht BP dat de snellaaddivisie al winstgevend is.

De afgelopen jaren is het plaatsen van de snelladers in zijn geheel nog verlieslijdend geweest voor BP en zijn concurrenten. Dat komt met name omdat er momenteel nog fors geïnvesteerd wordt in de uitbreiding van het laadnetwerk. Met de winstmarges van de snelladers staat het er echter wel goed voor, laat Emma Delaney, 'head of customers en products' bij BP, aan persbureau Reuters weten. "Als je een tank brandstof tegenover een snellaadbeurt zet, naderen we nu het moment waarop de 'business fundamentals' van het snelladen beter zijn dan bij de brandstof het geval is", zegt ze. Dat komt volgens haar voornamelijk door de snelle toename van de vraag naar snelladers in Groot-Brittannië en Europa.

Delaney gaf geen specifieke winstcijfers van BP met betrekking tot het snelladen. Wel liet het bedrijf weten dat de vraag naar elektriciteit uit de snelladers in het derde kwartaal van 2021 met 45 procent was gestegen ten opzichte van diezelfde periode in 2020. BP wil in 2030 70.000 snelladers hebben staan, nu zijn dat er nog zo'n 11.000. Concurrent Shell legt de lat nog wat hoger, want de inmiddels Britse brandstofleverancier wil in 2025 wereldwijd 500.000 laadpalen hebben staan. Shell focust zich echter niet alleen maar op snelladers, maar richt zich ook op langzamere laadpalen aan de straat. BP kiest er juist voor om alleen de snelladers te plaatsen.

In het verleden bleek het nog lastig om winst te maken uit het opladen van EV's. "Veel brandstofleveranciers hebben het moeilijk om daar geld mee te verdienen, dat is zo'n beetje het slechtst bewaarde geheim in de industrie", legt Adrian Del Maestro van consultancykantoor PwC Strategy& uit. "De grote oliebedrijven en laadexploitanten zijn nu bezig met opkopen van land en vastgoed om de laadinfrastructuur te bouwen, zodat ze in de toekomst de omzet kunnen laten groeien."