Bovag en KNAC: consument ziet waterstof wel zitten

Waterstof lijkt in de snelle opmars van batterij-elektrische auto's onder te sneeuwen. Maar de consument gelooft er nog steeds in, blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd door KNAC en Bovag. Gesprekken die AutoWeek onlangs voerde met wetenschappers, captains of industry en andere deskundigen over fuel cell-technologie, geven een meer genuanceerd beeld.

Bovag en KNAC lieten een groep van 1.275 automobilisten ondervragen, waaronder ruim 200 leaserijders. Een groot deel van de respondenten noemde het ontbreken van een zwaar accupakket als een van de grote voordelen van brandstofcelauto's. Ook de impact van accu's op het milieu en het gegeven dat waterstof tanken sneller gaat dan accu's laden schept onder consumenten hoop op deze vorm van vervoer in de toekomst. Nadelen zien de respondenten ook. Zo worden genoemd het (vooralsnog) gebrek aan tankstations, de hoge (eveneens vooralsnog) hoge aanschafprijs van FCEV's en de mogelijke gevaren vanwege het explosieve karakter van H2. Een deel van de respondenten zegt bovendien te geloven dat waterstoftechnologie niet zo groen is als vaak wordt beweerd.

Dat onderschrijft Ashwani Gupta, COO/CPO Nissan, tegenover AutoWeek: "De well-to-wheel CO2-uitstoot is bij een brandstofcel-voertuig veel hoger dan bij een batterij-elektrische auto." Gupta antwoordt dan ook heel stellig op de vraag of Nissan zijn H2-technologie in personenauto's gaat gebruiken: "Nee. Wij richten ons op plug-in hybride en batterij-elektrisch."

Ook van Mercedes-Benz hoeven we op dat gebied voorlopig geen grote sprongen te verwachten, vertelt CEO Ola Källenius in AutoWeek: "Ik denk dat wij op een indrukwekkende wijze hebben laten zien hoe een volwassen brandstofcelauto eruit zou kunnen zien. Maar als we dat voor de komende vijf tot tien jaar op een zakelijke manier bekijken, moeten we concluderen dat voor personenauto’s batterij-elektrisch de boventoon gaat voeren. Dus daarop focussen wij." Niettemin ziet Källenius beslist mogelijkheden voor waterstof op de weg: "Het waterstofpaard zit nog volop in de race, maar wat ons betreft voor specifieke doeleinden."

Zo kijkt ook Anne-Lise Richard, hoofd Low Emission Vehicles Business Unit van PSA, er tegenaan: "Wij denken dat waterstof vooral interessant is voor grote bedrijven, omdat die de middelen hebben om te investeren in hun eigen tankstations, die zoals je weet heel duur zijn. Die zijn dan aangewezen op hun eigen vulstation."

Coby van der Linde, directeur van het Clingendael International Energy Programme (CIEP), ziet waterstof als aanvulling: "Het aandeel elektrische auto’s groeit, maar het is niet de enige oplossing. Er kunnen regio’s zijn waar de investeringen in het elektriciteitsnet zo hoog zijn dat je dat daar niet moet willen. Dan kun je daar op biobrandstoffen of waterstof rijden. Daarom voorzie ik vooral een toekomst met meerdere mogelijkheden."

Dat sluit aan bij de visie van Thiebault Paquet, directeur powertrains bij Toyota Motors Europe, met de Toyota Mirai, waarvan een tweede generatie staat te trappelen, wellicht de meest prominente pleitdrager voor waterstof in personenauto's: "Wij geloven niet dat, zeker op dit moment, één technologie dé oplossing kan bieden. We moeten kijken naar verschillende markten, waarvan sommige nu al beschikken over heel groene energie. (..) Het is verkeerd om BEV en FCEV als concurrenten te zien. Als we het CO2-probleem willen oplossen, moeten we meerdere technieken bij elkaar brengen."

Bovenstaande quotes komen uit een uitgebreid achtergrondverhaal over de toekomst van waterstof, Lost in Transition, in de AutoWeek 2021-special die nu in de winkel ligt.