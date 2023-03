BMW Panoramic Vision. Dat is de naam van het fonkelnieuwe en behoorlijk brede type head-updisplay dat BMW in 2025 in zijn eerste auto's toepast. De elektrische modellen van de Neue Klasse profiteren direct van de komst van het scherm.

De BMW i Vision Dee (foto's 3 t/m 9) die in januari tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas debuteerde gaf in grote lijnen weer wat je van een elektrische sedan in het segment van de 3-serie kunt verwachten. Die elektrische nieuwkomer maakt net als een hele reeks andere nieuwe elektrische BMW's deel uit van wat BMW zijn Neue Klasse-modellen noemt. Er sijpelt naar van de BMW i Vision Dee mee dan slechts een stel lijnen door naar de Neue Klasse. Het opvallend brede head-up display dat in die concept-car debuteeerde gaat namelijk in productie als BMW Panoramic Vision.

BMW Panoramic Vision maakt projectie van informatie over de gehele breedte van de voorruit mogelijk. De bestuurder kan zelf bepalen of en welke informatie enkel in zijn eigen gezichtsveld komt en welke wordt gedeeld met alle inzittenden. Verwacht niet dat de complete voorruit het canvas voor digitale informatie wordt. De informatie wordt namelijk geprojecteerd op een donker gelakt deel aan de onderzijde van de voorruit.

Dat het head-up play uit de i Vision Dee in uitgekristalliseerde vorm in productie zou gaan, was al bekend. Nu is daadwerkelijk bekend in welke vorm en met welke naam. Tijdens de IAA Mobility in München geeft BMW later dit jaar meer informatie over zijn Neue Klasse-modellen vrij.