BMW i Vision Dee: voorproefje van 'elektrische 3-serie' voor 2025

What happens in Vegas, stays in Vegas. Althans, dat hoor je weleens. Voor de BMW i Vision Dee gaat dat gezegde echter niet op. Stukjes van BMW's splinternieuwe elektrische concept-car die tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas is gepresenteerd, keren namelijk terug auto's van de veelbelovende elektrische Neue Klasse-modelfamilie.

Highlights BMW i Vision Dee

Verraadt lijnenspel nieuwe EV

Nieuwe 3-serie-achtige sedan Neue Klasse in 2025

Eerste van Neue Klasse

Vol met gadgets

Wie bij BMW gaat winkelen voor een volledig elektrische auto, komt in het leveringsgamma al een stel elektrische modellen tegen. We noemen de iX1, iX3, i4, i7 en iX. Die eerste vier zijn elektrische versies van modellen die ook met verbrandingsmotoren en plug-in hybride aandrijflijnen zijn te krijgen. De iX deelt zijn koets niet met een ander BMW-model, maar staat wel op een platform dat je ook onder auto's van het merk met verbrandingsmotoren vindt. BMW gelooft in wat het The Power of Choice noemt en biedt de consument een model graag met een grote verscheidenheid aan aandrijflijnen aan. Maar! Ook in München heeft men wel oren naar een specifiek voor elektrische auto's ontwikkeld modulair platform. Dat komt er dan ook, en wel omstreeks 2025. BMW's schaalbare EV-basis debuteert onder een reeks splinternieuwe elektrische modellen die het de Neue Klasse noemt, een verwijzing naar de gelijknamige reeks modellen die in de jaren zestig en zeventig werden verkocht. Tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas laat BMW al een glimp zien van wat je van die Neue Klasse-nieuwkomers verwachten kunt.

Maak kennis met de BMW i Vision Dee, een futuristisch uitgedoste concept-car die als je de glimmertjes wegdenkt ongetwijfeld het lijnenspel weggeeft van wat mogelijk een elektrisch equivalent van de 3-serie van de Neue Klasse-familie wordt. Een dergelijke concurrent van de Tesla Model 3 kan BMW overigens goed gebruiken. Van de huidige 3-serie bestaat een elektrische versie die i3 heet, maar die wordt buiten China niet verkocht.

Belangrijke lijn

Van opzij bezien is het zonder meer een BMW. We zien een ster aflopende front dat omlaag duikt alsof hij het asfalt met enige gretigheid op wil slokken, een strakke schouderlijn die eindigt in de kenmerkende Hofmeister-knik die niet geheel toevallig debuteerde op de coupés van de oorspronkelijke Neue Klasse van enkele decennia geleden. Bekende BMW-ingrediënten dus, maar aan de voor en achterzijde zie je die in mindere mate. Althans, niet zoals je die al jaren van BMW kent.

Wie zich de i Vision Circular Concept die BMW in september 2021 presenteerde nog kan herinneren, herkent waarschijnlijk wél wat details in de koets van deze i Vision Dee. De BMW i Vision Dee heeft net als die kleine futuristische vooruitblik op een compacte EV 'voor 2040' namelijk ook een nieuwe interpretatie van de traditionele nierengrille. De twee componenten daarvan zijn over vrijwel de gehele breedte van het front uitgesmeerd. Ze zitten ook niet meer tussen de koplampen, de verlichting is namelijk in dit gezichtsbepalende deel verwerkt. Ook de verlichting zelf is een nieuwe interpretatie van iets traditioneels. Zo heeft BMW de klassieke ronde - of later hoekigere - units vervangen door twee sets van digitale led-strepen.

Niet gecharmeerd van dit design? Dan vrezen we dat je de Neue Klasse-modellen geen plaatjes gaat vinden. BMW spreekt namelijk duidelijk over een designtaal en dus is het vrijwel zeker dat diverse designelementen van de i Vision Dee over enkele jaren op nieuwe elektrische BMW's terugkeren.

Focus op technologie

Genoeg over het uiterlijk, daar lijkt BMW bij de i Vision Dee officieel ook helemaal niet echt om te doen. Het 'Dee'-deel van de naam staat voor Digital Emotional Experience en dat brengt ons op de gadgets en andere moderne technologie die BMW in i Vision Dee heeft verstopt. Hij is niet voor niets op een techbeurs gepresenteerd. De showauto weerspiegelt volgens BMW zijn visie op "[...] de toekomstige digitale ervaring zowel binnen als buiten de auto". Dat klinkt uitermate wollig, BMW doet zijn toch duidelijk te maken wat het daar mee bedoelt.

Volgens BMW gaan digitale functies van auto's in de toekomst namelijk veel verder dan bijvoorbeeld spraakbediening, intelligente assistentiesystemen of infotainmentsystemen. BMW wil van de auto een 'intelligente metgezel' maken, afgetopt dus met digitale verwennerij zonder dat daarbij het rijplezier verloren gaat. BMW voorziet voor zijn modellen een toekomst vol digitale functies en met deze auto onderstreept BMW naar eigen zeggen het belang van digitalisering voor zijn toekomstige modellen.

Virtuele werelden en head-updisplay

Wordt dat ook nog wat concreter? Jawel. Zo vinden we in het interieur van de BMW i Vision Dee de zogenoemde BMW Mixed Reality Slider. Dat is een virtuele schuifknop die vijf standen kent en waarmee je zelf kan bepalen hoeveel digitale inhoud er op head-up display zichtbaar is. Zo kun je kiezen voor slechts het hoogstnoodzakelijke, denk aan zaken als de topsnelheid, maar ook voor uitgebreide augmented reality en - hou je vast - 'virtuele werelden'. Dat dankzij dimbare ruiten kan de echte wereld namelijk aan het zicht van de inzittenden volledig of deels onttrokken worden. Mixed Reality, noemt BMW dat. Daarmee kan de i Vision Dee "[...] zintuigen aanspreken zonder dat er extra hulpmiddelen nodig zijn. Daarmee wordt een nieuwe dimensie van rijplezier voor de gebruiker gecreëerd." Daar is BMW ons weer even kwijt.

Terug naar de toekomstige realiteit. Het uitgebreide head-updisplay van de BMW i Vision Dee demonstreert namelijk vooral hoe het nieuwe, grote Neue Klasse-modellen van BMW min of meer vorm gaat krijgen. Die krijgen namelijk een head-updisplay dat de gehele breedte van de voorruit gebruikt. Reken daarbij dus ook op een eenvoudige manier om de hoeveelheid informatie die je daar op te zien krijgt kunt bepalen.

Auto met gezichtsuitdrukkingen

Bij BMW houdt digitalisering ook verband met het exterieur van zijn auto's. Zo is de i Vision Dee in staat om een gepersonaliseerd welkomstriedeltje compleet met licht- en geluidseffecten af af te spelen. Ook de reeds omschreven nieuwe interpretatie van de nierengrille speelt daarin een rol. BMW introduceert zelfs een nieuwe term om uit te leggen wat zich daar op afspeelt. Het merk spreekt namelijk van 'phygitale' (fysiek en digitaal) beeltenissen die op het paneel verschijnen. De BMW i Vision Dee moet zelfs verschillende gezichtsuitdrukkingen hebben. Het studiemodel kan met de buitenwereld communiceren door stemmingen virtueel uit te drukken. Of dat erg cartoonesk wordt? Wie zal het zeggen, maar wie écht voor cartoons gaat kan een avatar van zichzelf op de zijruiten laten projecteren om het welkomstriedeltje verder aan te kleden.

Kleurrijk

Concreter wordt het met de speciale kleur van de i Vision Dee. Of eigenlijk: alle kleuren van de i Vision Dee. Het exterieur is namelijk volledig bedekt in wat BMW e-Inkt noemt die het mogelijk maakt om te kiezen uit 32 verschillende kleuren. En niet enkel om de auto in één kleur uit te voeren. Welnee. De carrosserie is bedekt met 240 e-Inkt-segmenten die afzonderlijk worden aangestuurd en dat betekent dat je de wildste patronen in verschillende kleuren op de i Vision Dee kunt toveren.

Neue Klasse

In 2025 moet BMW's eerste Neue Klasse-model op de markt komen. Waarschijnlijk worden er in dit jaar niet één, maar twee nieuwe elektrische BMW's van die nieuwe modelfamilie gepresenteerd. De eerste wordt een 3-serie-achtige waar de i Vision Dee zeer waarschijnlijk al behoorlijk wat van weggeeft. De tweede wordt een 'sportieve SUV', reken op een exemplaar met een relatief sterk aflopend daklijn.