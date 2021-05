BMW wil aantal aandrijflijnen halveren

"We willen minder complexiteit, met minder varianten en minder aandrijflijnen. Daarbij houden we alleen die aandrijflijnen waarnaar echt vraag is: grofweg de helft van het huidige aanbod zal niet langer bestaan in 2025.”

Deze matig vertaalde zin komt uit de presentatie van BMW-topman Oliver Zipse, waarin hij de resultaten van het afgelopen kwartaal bespreekt en snijdt een punt aan dat we tegenwoordig eigenlijk wel vaker horen, zij het niet vaak in deze vorm. Bij andere (Europese) autofabrikanten zien we de teruggang in het aantal modelvarianten vooral als het gaat om uitrustingsniveaus. Dat gaat vaak hand in hand met de komst van een EV (ID3, maar ook BMW’s iX3) en betekent dan het einde van ellenlange optielijsten en stapels met pakketten.

17 varianten van één auto

Bij BMW gaat het echter concreet (ook) om aandrijflijnen. Bij de BMW 3-serie tellen we in het Duitse aanbod 3 plug-in hybrides, 6 diesels en 8 benzinemotoren, de M-modellen meegerekend. 17 varianten dus, en dan hebben we het alleen over de sedan. Daar valt dus inderdaad wel wat in te snijden, al komt die drang wel opvallend kort na het eindeloos uitbreiden van het modellengamma met tal van niche-vullende SUV’s.

Hoewel BMW net als andere merken nadrukkelijk inzet op elektrificatie, gaf het merk vorig jaar te kennen dat niet als de enige weg te zien. Wel neemt het aandeel van geëlektrificeerde voertuigen in de verkoopcijfers rap toe. In het afgelopen kwartaal, waarin overigens 33 procent meer werd verkocht dan in het eerste kwartaal van 2020, werd de verkoop van plug-in hybrides en EV’s meer dan verdubbeld. De verwachting is dat de groei dit jaar nog harder gaat, omdat het volledig elektrische aanbod met de i4 en de iX fors wordt uitgebreid.

Mercedes

Concurrent Mercedes-Benz roept ook al even dat het zijn aanbod wil inkrimpen. Wel gaat het hier juist over concrete modellijnen, wat gezien de enorme expansiedrift van dit merk in de afgelopen jaren wellicht geen overbodige luxe is.