BMW: brandstofmotoren ook in de toekomst belangrijk

Ook in de laatste dagen is er weer veel nieuws over BMW’s elektrificatieplannen. Het merk was er met z’n eerste ‘grote’ EV weliswaar later bij dan Jaguar, Audi en Mercedes-Benz, maar wil het aanbod na die iX3 al volgend jaar aanvullen met de i4 en de iNext. Daarna volgen onder meer elektrische versies van de 3- en 5-serie.

Ook in de toekomst op benzine

Het merk uit München voorziet dus een belangrijke rol voor elektrische auto’s, maar gelooft tegelijkertijd niet dat EV’s de rol van traditioneel aangedreven auto’s helemaal gaan overnemen. ‘De toekomst wordt ongetwijfeld meer elektrisch, maar een volledig elektrische auto is niet voor iedereen geschikt’, stelt BMW i-woordvoerder Wieland Brúch tijdens een pers-evenement. 'Er komt binnen afzienbare tijd geen moment waarop iedereen een vol-elektrische auto wil'. Wie vaak en veel langere afstanden rijdt, zal volgens BMW ook in de toekomst beter bediend zijn met een auto op benzine of diesel, of wellicht een plug-in hybride.

Op de bijbehorende presentatie laat het aandeel van brandstofmotoren over de komende jaren een dalende lijn zien, om uiteindelijk te stabiliseren. Het aandeel van EV’s vertoont precies het omgekeerde beeld, terwijl PHEV’s (plug-ins) op een wat rigoureuzere wijze groei laten zien. Exacte jaartallen noemt het merk daarbij niet, maar het is duidelijk dat het einde van de brandstofmotor in deze toekomstvisie nog niet in zicht is.

PHEV's als permanente oplossing

BMW introduceert momenteel (net als veel andere merken) de ene plug-in hybride na de andere en ziet dat zeker niet als een tijdelijke oplossing. De combinatie van schoon rijden in de stad en tóch de mogelijkheid hebben om snel lange afstanden af te leggen, blijft volgens BMW ook op de langere termijn aantrekkelijk. Daarbij gaat het overigens zoals eerder gezegd niet om diesel-plugins, omdat die eigenlijk alleen voor Europa interessant zijn én omdat de CO2-winst bij deze aandrijfvorm kleiner is. ‘Stekkerhybrides’ met een benzinemotor moeten echter nog jaren worden doorontwikkeld, met een steeds groter elektrisch bereik en steeds lagere CO2-cijfers als gevolg. Dat laatste is ook een belangrijk deel van de motivatie voor BMW, want PHEV’s blijken een zeer effectieve manier om de gemiddelde CO2-uitstoot van de gehele vloot naar een voor de EU acceptabel niveau te krijgen.

Bestaande modellen als EV

BMW’s visie past vooralsnog bij wat we in de praktijk zien, want met de iX3 laat het merk zien op welke manier het EV’s wil gaan voeren. In tegenstelling tot z’n concurrenten gaat dit merk niet voor losse modellen met een elektrische aandrijflijn, maar kiest het er in plaats daarvan voor om bestaande modellen van zo’n aandrijflijn te voorzien. Uitzondering op de regel is de i-Next, een elektrisch vlaggenschip dat moet laten zien wat er op dit gebied allemaal mogelijk is. Ook krijgt deze auto een futuristisch interieur met wat BMW een ‘innovatief ruimteconcept’ noemt.

Waterstof

Naast benzine, diesel, plug-in hybride en EV ziet BMW ook nog een rol voor auto’s op waterstof. De brandstofcel-oplossing is volgens het merk vooral voor grotere modellen interessant, omdat het heel moeilijk is om van mastodonten als de X7 een bruikbare EV te maken. Hierin verschilt BMW duidelijk van bijvoorbeeld General Motors, dat waterstof tot nader order aan de wilgen heeft gehangen.

‘Net zo elektrisch als Tesla’

BMW meldt trots dat het net zo’n groot aandeel levert in de mix van ‘geëlektrificeerde voertuigen’ in de EU als Tesla. Net als de Amerikanen is het merk uit München goed voor zo’n 10 procent van het totaal, net als Volkswagen overigens. Belangrijk verschil is natuurlijk wel dat het bij Tesla om puur elektrische auto’s gaat, terwijl bij de andere merken ook plug-in hybrides meetellen. Op dat vlak is BMW dan wel weer behoorlijk principieel: PHEV’s vallen wel in de categorie ‘geëlektrificeerd’, maar mild-hybrids doen dat niet. Bij sommige andere merken is dat wel het geval, met als gevolg dat het complete aanbod al heel snel als ‘geëlektrificeerd’ kan worden aangemerkt.