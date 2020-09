BMW voert updates door op modellengamma

In april dit jaar schreef AutoWeek al over de komst van nieuwe mild-hybrid aandrijflijnen naar de 3-serie. Nu is het moment daar dat de 3-serie klant ook komt te weten wat hij of zij verwachten kan. De 3-serie was al te krijgen met een reeks viercilinder diesels met mild-hybrid techniek, maar daar komt nu ook een zes-in-lijn diesel bij. De huidige 265 pk en 580 Nm sterke 3.0 zes-in-lijn van de 330d en 330d xDrive wordt bij zowel de 3-serie Sedan als Touring vervangen door een 286 pk sterke 3.0 zes-in-lijn die 650 Nm levert. De zescilinder is uitgerust met een 48 volt mild-hybrid systeem, dat moet naast de tijdelijke beschikbaarheid van 11 extra pk natuurlijk vooral een verbruikswinst opleveren. De 330d Sedan sprint met de nieuwe machine in 5,3 seconden naar 100 km/h, 0,2 tellen rapper dan de uitgaande versie.

Ook de BMW 8-serie maakt kennis met een nieuwe zescilinder diesel met mild-hybrid techniek. De enige dieselmotor waarmee zowel de 8-serie Coupé als Cabrio en Gran Coupé te krijgen zijn, de 320 pk en 680 Nm sterke 3.0 zes-in-lijn van de 840d xDrive, wordt vervangen door een 340 pk en 700 Nm krachtige 3.0 zes-in-lijn die eveneens tijdelijk 11 pk extra kan leveren. De machine helpt de 830d xDrive Coupé aan een 0-100-sprinttijd van 4,8 seconden, 0,1 tel rapper dan voorheen. Ook hier moet de komst van het 48v-systeem een verbruikswinst opleveren.

1-serie

Voor de 1-serie is er ook nieuws. Zo zet BMW een hagelnieuwe instapmotor voor de 1-serie op de internationale leveringslijst. Momenteel is de 140 pk en 220 Nm sterke 118i de absolute basisversie, maar die krijgt de 116i onder zich. De 116i heeft een 109 pk en 190 Nm sterke versie van dezelfde driecilinder onder de kap. Hoewel die machine in de basis aan een handgeschakelde zesbak is gekoppeld, zal de 116i ook te bestellen zijn met een zeventraps Steptronic-automaat met dubbele koppeling. Het enorme gat dat momenteel tussen de 140 pk sterke 118i en de 305 pk sterke M135i xDrive bestaat, wordt straks onder meer gevuld door een hagelnieuwe 120i. Die 120i heeft een 178 pk en 280 Nm sterke viercilinder onder de kap, een machine die standaard is gekoppeld aan de zeventraps automaat met dubbele koppeling. De 120i is in staat om in 7 tellen vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. In een later stadium voegt BMW de 128Ti aan het leveringsgamma van de 1-serie toe, een reeds aangekondigde 265 pk sterke versie die het resterende gat tussen de nieuwe 120i en de M135i xDrive gaat dichten.

Urban Cruise Control

Wie zijn 3-serie, 5-serie, 6-serie GT, 8-Serie, X5, X6 of X7 vanaf november met het optionele Driving Assistent Professional-systeem bestelt, komt over het nieuwe Urban Cruise Control te beschikken. Hiermee wordt de Active Cruise Control uitgebreid met een stop & go-functie die naast andere auto's en verkeersborden ook verkeerslichten herkent en daarop reageert.

Klein

Kleiner nieuws is er met betrekking tot overige modellen van BMW. Geen motorisch nieuws voor de X1 en X2. Wel zijn de twee SUV's straks beschikbaar met adaptieve ledkoplampen. Daarnaast zijn de twee hoogpotigen voortaan optioneel te krijgen met donkerder uitgevoerde koplampen, Shadow Line-exemplaren dus. BMW introduceert verder een nieuwe lakkleur San Remo Green, voor de 4-serie coupé. De X5, X6 en X7 zijn straks in de nieuwe kleuren Dravit Grey en Sparkling Brown te krijgen. Deze drie grotere X-modellen zijn vanaf november ook in nieuwe Individual-kleuren te krijgen. De i3 en i3S komen ook beschikbaar in nieuwe kleuren, waaronder Cashmere Silver, Galvanic Gold en Fluid Black.