BMW 1-serie krijgt nieuwe subtopper

Een volwaardige M-versie van de BMW's 1-serie is er op de 1M Coupé na nooit geweest, al betrof dat natuurlijk de 1-serie Coupé en niet de gewone vijfdeurs hatchback. Van de huidige derde generatie 1-serie heeft BMW weer een M Performance-versie op de menukaart staan: de M135i xDrive. Die 306 pk sterke vierwielaandrijver krijgt vanaf november dit jaar de hagelnieuwe 128ti onder zich.

BMW laat een stel foto's van een zeer minimaal bestickerd testexemplaar van de 128ti zien, die zijn geschoten op en in de directe omgeving van de Nürburgring-Nordschleife. De 128ti moet het zonder xDrive-toevoeging achter zijn naam doen, dat wijst er natuurlijk op dat de op stapel staande subtopper gewoon voorwielaangedreven is. De 128ti heeft een 265 pk sterke machine onder de kap, een 2,0-liter vierpitter die mogelijk een afgeleide is van de 306 pk 2-liter van de M135i xDrive. Dat vermogen is voor enkel de voorwielen net iets makkelijker te beteugelen dan de dik 300 paarden van de topversie. Met zijn 265 pk sprint de 128ti in 6,1 seconden naar 100 km/h. Schakelen gaat met de bekende achttraps Steptronic-automaat, die de krachten via een Tosen-sperdifferentieel tussen de voorwielen verdeelt.

De 128ti is niet slechts een 1-serie met een hitsige viercilinder. Zo belooft BMW dat het onderstel en de stuurinrichting specifiek op het sportievere karakter van de 128ti zijn afgestemd. De auto ligt met zijn M Sport-onderstel een centimeter dichter tegen het asfalt. Speciale M Sport-remmerij moet hem weer fatsoenlijk tot bedaren kunnen brengen. Een uit eigen land afkomstige directe tegenspeler heeft de 128ti niet. De A-klasse van Mercedes-Benz heeft een stapje onder de 306 pk sterke A35 AMG de A250 van 224 pk, die zich daarmee niet kan meten met de 128ti. Ook Audi heeft geen alternatief in het A3-gamma. Wel zou je de Ford Focus ST (280 pk) als concurrent van de 128ti kunnen beschouwen.

TI

Met de komst van de 128ti blaast BMW de ti-badge nieuw leven in. Die toevoeging is onder meer bekend van de 1600 ti en 1800 ti, maar voornamelijk van de illustere 2002 ti (en tii!). In een recenter verleden werd de ti-aanduiding toegepast op 318ti en 323ti van de eerste generatie 3-serie Compact. Alle versies van diens opvolger, de Compact op basis van de E46, werden ti-genoemd. De krachtigste versie was de 325ti, met een 190 pk sterke 2.5 zes-in-lijn als krachtcentrale.