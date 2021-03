BMW verwacht verder herstel na goed kwartaal

BMW zag de cijfers in het laatste kwartaal van 2020 alweer aantrekken en verwacht dat het dit jaar nog beter zal gaan. Het merk rekent op een winstgroei, al was er ook al winst in het uitdagende afgelopen jaar.

BMW rekent op groei in 2021 na een relatief tegenvallend 2020. Met de uitrol van vaccins neemt de somberheid over de economische omstandigheden af, waarvan de Duitse automaker kan profiteren. Ook in de laatste maanden van 2020 merkte BMW al dat er sprake was van herstel. De stijgende vraag naar auto's in de tweede helft van het jaar zorgde er onder meer voor dat de winstgevendheid van BMW een boost kreeg. Alsnog was 2020 natuurlijk een veel minder goed jaar dan BMW had kunnen voorspellen rond de jaarwisseling: de winst voor belastingen was vorig jaar ruim een derde lager dan in 2019: € 4,8 miljard.

Financieel directeur Nicolas Peter zei 2021 met vertrouwen tegemoet te zien. Hij gaf geen precieze details over de vooruitzichten voor dit jaar. Dat gebeuert vermoedelijk tijdens de jaarbijeenkomst, die komende dinsdag plaatsvindt. BMW rapporteerde in januari voorlopige jaarcijfers en meldde toen dat een herstel op veel markten had geholpen om de marges voor de automobielindustrie op te krikken. Die vielen uit aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte van nul tot 3 procent.