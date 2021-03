BMW opnieuw grootste auto-exporteur VS

De grootste auto-exporteur van de VS is opnieuw geen Amerikaans merk. BMW houdt deze bijzondere positie dankzij z’n fabriek nabij Spartanburg al jaren bezet en dat was in 2020 niet anders.

Bij deze titel gaat het niet om harde aantallen auto’s, maar om de totale exportwaarde in dollars. BMW’s fabriek in Spartanburg, South Carolina was in 2020 goed voor een totale export ter waarde van 8,9 miljard dollar, ofwel dik €7,4 miljard. Ondanks alles wat er in 2020 gebeurde, noteerde de fabriek in de tweede helft doodleuk een productierecord. In totaal werden er in Spartanburg 361.365 auto’s geproduceerd, waarvan er 218.820 naar het buitenland gingen.

Van dat aantal verdwijnt bijna een kwart, namelijk 23,3 procent, naar China. Duitsland is goed voor 12,9 procent, Zuid-Korea voor 7,8, Canada voor 6 en Rusland voor 5,3 procent. Ook de X-modellen die je hier in Europa ziet rijden, komen dus veelal uit de VS.

Van Z3 tot X7

Dat BMW’s enige Amerikaanse fabriek het zo druk heeft, heeft alles te maken met wat er in South Carolina wordt gebouwd. BMW richt zich hier volledig op X-modellen, SUV’s dus. De X3, X4, X5, X6 en X7 worden hier gebouwd, inclusief hun M-versies en plug-inhybrides. Uitzondering is de elektrische iX3, die ook voor Europa in China van de band rolt.

BMW bouwt sinds 1994 auto’s in Spartanburg, of eigenlijk in Greer. Die kleine plaats ligt tussen Greenville en Spartanburg in. Het ging hier niet altijd om SUV’s. Zo is ook de 3-serie van de E36-generatie hier wel gebouwd, terwijl alle exemplaren van de Z3 en de eerste generatie van de Z4 hier werden gebouwd.

Niet zo gek

Dat BMW de grootste Amerikaanse auto-exporteur is lijkt wellicht verrassend, maar is bij een nadere beschouwing niet zo heel gek. Amerikaanse merken hebben zich de laatste jaren vrijwel helemaal teruggetrokken uit Europa. In China is een merk als Buick wel razend populair, maar dan vooral met plaatselijk geproduceerde modellen. Echte Amerikanen treffen we verder nog wel in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en natuurlijk in Canada en Mexico aan, maar niet in aantallen zoals BMW die produceert en exporteert. De hoogpotige BMW’s zijn simpelweg over de gehele wereld in trek en dat leidt nu al zes jaar op rij tot deze opmerkelijke titel.