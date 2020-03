BMW toont Concept i4

Hoewel de grote autobeurs in Genève niet doorgaat, komen veel fabrikanten een dezer dagen nog wel met groot nieuws. In aanloop naar de grote primeurs worden we op menig teaser getrakteerd. Zo nu ook door BMW.

Waarbij op de ene teaser een donkere schimmige hoek van een nieuwe auto te zien is, zijn andere teasers iets minder subtiel. BMW bewijst dat, want zij laat de gloednieuwe Concept i4 zien. Dat is niet de eerste keer, maar de auto is nu verrassend goed in beeld. Als we de donkere foto (foto 2) wat oplichten, is het zijaanzicht extra goed te zien. De i4 wordt BMW’s nieuwste elektrische auto. Het wordt nu eens géén SUV, maar een elektrische Gran Coupé. De ‘4’ in de naam verraadt de grootte van de auto: zie het als een EV in het segment van de 4-serie Gran Coupé.

De auto die in Genève onthuld zou worden en op deze teaser dus te zien is, zou de Concept i4 zijn. Het conceptuele aan de auto vinden we bij de digitale spiegels en de ogenschijnlijk iets bredere bumpers rondom. Denk dit weg en de productierijpe i4 is daar! De achterlichten vertonen veel gelijkenissen met die van de 2- en 8-serie Gran Coupé.

BMW laat de i4 volgend jaar in München van de productieband rollen. Dan beschikt de auto over een 80 kWh accupakket en een elektromotor met 531 pk. Deze zijn samen goed voor een WLTP-actieradius van 600 kilometer. BMW presenteert morgenochtend de i4 Concept.