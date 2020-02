BMW toont stukje Concept i4

BMW brengt in 2021 de i4 op de markt, een volledig elektrische 'Gran Coupé' die voor zijn marktintroductie natuurlijk eerst nog even in conceptuele vorm moet worden getoond. In Genève staat straks de Concept i4, een naar verwachting op wat glimmers na praktisch productierijpe voorbode op de nieuwe EV. BMW laat nu een teaser zien waarvan we verder weinig wijzer worden.

De i4 rolt vanaf 2021 in München van de band. De elektrische BMW krijgt een 80 kWh accupakket, goed voor een WLTP-actieradius van 600 kilometer. Het elektrohart zelf is 531 pk sterk, goed voor een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in 4 seconden. De topsnelheid ligt op 200 km/h, niet gek voor een EV. In zo'n 35 minuten is het accupakket, met een 150 kW-lader, tot 80 procent van zijn capaciteit vol te laden. Meer in Genève!