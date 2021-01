BMW i4 uitgebreid in beeld

Dat er een BMW i4 in de pijplijn zit, weten we al sinds 2019. De elektrische versie van de BMW 4-serie Gran Coupé laat zich nu vanuit alle hoeken zien, terwijl München nog eens uitlegt hoe geweldig hij wordt.

De BMW i4 laat zich ook wel omschrijven als de productieversie van de Concept i4 uit het voorjaar van 2020. De benaming ‘elektrische BMW 4-serie Gran Coupé’ dekt de lading echter nog beter, al moet gezegd dat ook de reguliere 4-serie Gran Coupé van deze generatie nog moet worden gepresenteerd.

De BMW i4 wordt dus voor die 4-serie wat de iX3 is voor de X3. Een auto met dezelfde koets, maar een elektrische aandrijflijn en wat eigen design-elementen. Dat dat een verrassend goede EV kan opleveren, bewijst die iX3. Waar die auto het nog relatief rustig aan doet, beloofde BMW al eerder dat de i4 een bijzonder snelle jongen wordt. De verwachting is dat er op termijn meerdere varianten verschijnen, maar de introductieversie zou al in zo’n 4 tellen van 0 naar 100 km/h kunnen knallen. De hoofdverantwoordelijke is een (of twee, maar waarschijnlijk één) elektromotor met 530 pk.

Nu voegt BMW aan die cijfers toe dat de auto niet alleen in rechte lijn, maar ook in bochten tot indrukwekkende prestaties in staat moet zijn. Niet heel verrassend, want het zou vreemd zijn als BMW voortijdig zou aankondigen dat zijn elektrische sportieveling als een natte dweil door de bocht zeilt. Dankzij een zeer directe besturing, grote wielbasis en spoorbreedte, een uitgekiende onderstel-afstemming en een laag zwaartepunt is de i4 volgens de fabrikant net zo wendbaar en dynamisch als iedere andere BMW.

Dat gaan we graag zelf ervaren, maar voor nu is het vooral fijn dat BMW een heel pak foto’s aan de mededeling toevoegt. De i4 hult zich daarop weliswaar nog steeds in een camouflagekleed, maar laat zich desondanks wel vanuit alle invalshoeken zien. Daardoor wordt vooral duidelijk hoezeer de auto op de 4-serie Gran Coupé lijkt. De verschillen dienen dan ook in details te worden gezocht. De achterbumper ontbeert de combinatie van diffuser en – uiteraard- uitlaateindstukken, al verwachten we daar wel een iX3-achtig ornament voor in de plaats. De grootste vraag is wat BMW met de voorbumper van plan is. De reguliere 4-serie is immers berucht om zijn gigantische grille en die wordt niet één op één overgeheveld naar de i4. Het meest waarschijnlijke scenario is dat BMW binnen die indrukwekkende contouren een afgesloten, grille-achtig element monteert, maar door de slim gecamoufleerde neus is niets nog zeker.

Interessant zijn ook de deurgrepen. Waar de tweedeurs 4-series het met de bekende, 'conventionele' deurgrepen doen, lijken de vijfdeurs-exemplaren over gladdere exemplaren te beschikken. Deze deurgrepen zagen we eerder op de reguliere 4-serie Gran Coupé en werken waarschijnlijk met een elektronische ontgrendeling, via een knop die is verstopt onder de zichtbare afdekking. Laat je niet misleiden door de witte deurgrepen op de testauto’s: deze plaatjes van gewone exemplaren dienen ter afleiding.

De verwachting is dat de i4 nog dit jaar zijn opwachting maakt, waarschijnlijk nadat de reguliere 4-serie Gran Coupé wordt voorgesteld.