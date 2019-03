BMW opent orderboeken iX3

De volledig elektrische versie van BMW's X3, de iX3 komt in 2020 op de markt en wordt zal in het Chinese Shenyang van de band lopen. Hoewel de marktintroductie van de auto dus nog even op zich laat wachten, kunnen geïnteresseerden na het doen van een aanbetaling van € 1.500 een productieplaats reserveren. BMW zegt klanten via een kortlopend operational of private leasecontract een overbruggingsaanbieding te doen. Daarvoor zegt het bedrijf de X3 xDrive20i, de 530e en de i3 klaar te hebben staan. Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden.

De iX3, waar BMW vorig jaar met de Concept iX3 al op vooruitblikte, heeft een accupakket met een capaciteit van 'meer dan' 70 kWh. Daarmee moet de SUV minstens 400 kilometer (WLTP) ver kunnen komen. De auto wordt aangedreven door een 270 pk sterke elektromotor.

Stefanie Wurst, algemeen directeur van BMW Group Nederland, zegt dat BMW - uiteraard - veel verwacht van de iX3. De elektrische X3 is niet de enige EV die het bedrijf achter de coulissen heeft staan. Binnen nu en twee jaar maken we nog kennis met de Mini Electric, de iNext én de i4. In 2025 wil de BMW Group 13 plug-in hybrids en 12 EV's in zijn lineup hebben.