BMW M5 én M5 Competition officieel strakgetrokken

Hoewel, pech… met 600 pk voor de reguliere M5 en 625 pk voor de sportievere Competition is er bijzonder weinig reden tot klagen. De M5 is hiermee bovendien net zo krachtig als de nieuwste versie van concurrent Audi RS6. Net als voorheen sprint de M5 in 3,4 tellen van 0 naar 100 km/h en neemt de M5 Competition genoegen met 0,1 seconden minder. 200 km/h staat in respectievelijk 11,1 en 10,8 tellen op de klok.

De Competition is nog steeds rondom sportiever en ligt bijvoorbeeld 7 mm dichterbij het asfalt dan z’n reguliere broeder. De 4,4-liter Twinpower Turbo-V8 drijft nog altijd alle wielen aan, tenzij via het instellingenmenu wordt gekozen voor de optie ‘achterwielaandrijving’.

M8-schokdempers

Toch verandert er onderhuids wel iets, want de Competition krijgt nu de schokdempers van de nieuwere M8 Gran Coupé mee. Die moeten de auto prettiger in de omgang maken en bieden naast sportiviteit ook een fijne dosis comfort, indien de juiste instelling wordt gebruikt.

Dat instellen gaat dan weer makkelijker dan voorheen, dankzij een eveneens uit de M8 overgeheveld bedieningsconcept voor de rijmodi. Zo kan er eenvoudig worden gewisseld tussen meerdere ‘presets’, waarmee de auto uiteraard op alle mogelijke manieren naar eigen hand te zetten is.

Dubbele spijlen, dubbele spaken

Voor het overige geldt voor de M5 wat ook voor de reguliere 5-serie geldt. Uiteraard zien we ook hier nieuwe koplampen en achterlichten, bij een unieke voor- en achterbumper. Aan de achterbumper verandert niet zoveel, maar voor zien we net even anders gevormde luchtinlaten.

De grotere grille van de facelift-5 wordt hier ingevuld met de dubbele spijlen die tegenwoordig kenmerkend zijn voor M-producten. Ook de dubbelspaaks 20-inch wielen zijn nieuw. Tot slot zijn er twee nieuwe kleuren: Brands Hatch Grau en Motegi Rot.

Uiteraard profiteert de M5 van de technologische vernieuwingen die aan de 5-serie zijn toebedeeld bij de facelift. Zo is er ook hier een groter infotainmentscherm en krijgt ook de M5 de beschikking over vernieuwde laserkoplampen.

Prijzen

BMW doet niet moeilijk en communiceert meteen de prijzen. Men verlangt €157.743 voor een optieloze M5, terwijl een M5 Competition minimaal €167.302 moet opbrengen in Nederland.

Overigens is het in het verleden niet altijd zo geweest dat de facelift van een BMW-model ook voor het gekoppelde M-product gold. Zo behield de M3 van de E46-generatie altijd de oorspronkelijke neus, terwijl z’n minder krachtige broertjes in 2003 onder meer andere koplampen kregen. De M5 deed wel altijd netjes mee met de updates van de 5-serie, al moet gezegd dat facelifts van BMW’s middelgrote sedan bijna altijd minder omvangrijk zijn geweest dan nu het geval is.