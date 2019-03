BMW M3 onbedoeld in de kijker

De nieuwe generatie BMW 3-serie is aardig bezig zijn plek in de wereld te veroveren, maar vooralsnog moet hij dat doen zonder zijn absolute topversie. Daar komt in de loop van dit jaar verandering in, want in september onthult BMW op de IAA van Frankfurt naast de M4 de nieuwe M3. Hij moet concurrenten als de Audi RS4 en Mercedes-AMG C63 sedan aan de Prozac brengen en krijgt daartoe naar verwachting 480 pk, terwijl hij ook nog eens zo'n 65 kg gewicht verliest ten opzichte van zijn voorganger. Meer downforce, een stijvere body en verbeterd onderstel moeten de echte adepts aan genoeg argumenten helpen om thuis te verkopen dat het nu toch écht tijd is om die oude M3 in te ruilen voor een gloedje-nieuwe.

Naar verluidt wordt de nieuwe M3 leverbaar met naar keuze achter- of vierwielaandrijving, waarbij de M xDrive dezelfde 4WD-techniek krijgt als de M5. Voor de kaalste, maar ook meest pure M3 en M4 gonst de naam Pure, die weliswaar 20 pk minder krijgt, maar anders dan de dikkere versies een klassieke handbak.

Voor alle M3's en M4's staat een twinturbo drieliter-in-lijn-blok klaar, voorzien van waterinjectie om de hoge temperaturen in toom te houden en een nieuw partikelfilter om de milieuwaakhonden niet al te vals te maken. Over honden gesproken: die moeten op zoek naar een nieuw baasje, want een M3 Touring zit er niet in. Een tussenoplossing komt er wel (2020), in de vorm van een M4 Gran Coupé. Kan hij toch nog via de achterklep naar binnen, mits Fikkie geen duitse staander is.