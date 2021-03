BMW licht elektrische toekomstplannen toe

BMW doet haar langetermijnvisie vandaag uit de doeken. De focus ligt op meer elektrische aandrijving en duurzame productie. Er zit in het verlengde daarvan ook een nieuw platform voor elektrische auto's in de pijplijn.

BMW sluit aan in een alsmaar groeiend rijtje autofabrikanten dat de inzet op elektrisch rijden verhoogt. Een aantal van de grootste speerpunten op dit gebied zijn als volgt: per 2023 heeft 90 procent van de segmenten waar BMW in actief is een volledig elektrisch model. Tot aan 2025 moet op jaarbasis de verkoop van volledig elektrische auto's met 50 procent groeien en uiteindelijk wil BMW dat elektrische auto's per 2030 wereldwijd 50 procent van z'n verkopen uitmaken. Voor dochtermerk Mini ligt het doel nog scherper, dat moet tot aan 'begin jaren 30' transformeren naar een puur elektrisch merk.

BMW heeft momenteel de volledig elektrische i3 en iX3 in het aanbod, daar komt binnenkort de gloednieuwe iX bij en waarschijnlijk zien we vandaag ook de volledig elektrische i4 voor het eerst. In de komende jaren komen daar de nieuwe i3 (op basis van de 3-serie), de iX1, de 'iNext' en de i7 bij. Saillant detail: BMW meldt dat de i4 'drie maanden eerder dan gepland' klaar is voor de onthulling. We verwachten later vandaag in ieder geval voor een deel al de i4 te zien en dan krijgen we in de komende weken waarschijnlijk meer details te zien en horen over de elektrische tegenhanger van de 4-serie Gran Coupé.

'Neue Klasse'

Het merk werkt aan nieuwe elektrische aandrijflijnen en accu's én een compleet nieuwe software-architectuur voor puur elektrische auto's. Een puur op elektrische modellen toegespitst modulair platform lijkt het logische resultaat van deze werkzaamheden. Daarmee stapt BMW dus waarschijnlijk geheel af van z'n huidige aanpak, 'the Power of Choice', waarbij volledig elektrische modellen en auto's met een verbrandingsmotoren nog hun basis delen. Naast de puur elektrische modellen verwachten we vanaf 2025 dus parallel ontwikkelde modellen die hooguit deels geëlektrificeerd zijn. BMW-topman Oliver Zipse verwacht dat de verbrandingsmotor nog een toekomst heeft en dat alleen inzetten op volledig elektrisch nog te vroeg is. De verbrandingsmotoren worden voorlopig volgens hem gewoon nog doorontwikkeld.

BMW hecht verder naar eigen zeggen veel waarde aan duurzaam materiaalgebruik en een meer circulair productieproces en zal daar ook veel steviger op gaan inzetten. Zo wil het onder meer voor interieurs gebruik gaan maken van meer recyclebare materialen, maar zet het ook in op minder gebruikmaken van omstreden grondstoffen zoals kobalt. Dit alles schuift men onder de noemer 'Neue Klasse'. Vanaf 2025 worden de nieuwe modellen van BMW stuk voor stuk op deze nieuwe basis gebouwd. Technische details hierover doet BMW nog niet uit de doeken, maar reken dus grofweg op een nieuwe generatie elektrische BMW's die in de jaren na 2025 steeds meer het stokje over zal nemen van de modellen die we nu kennen of bijna onthuld worden. Over een halfjaar neemt BMW een studiemodel mee naar de IAA dat deze toekomst laat zien.

Elektrische M

Wat BMW al wel meldt, is dat deze nieuwe basis geschikt wordt voor modellen in alle soorten en maten. Helemaal opvallend is dat er ook sportieve M-modellen onder vallen! Reken dus in ieder geval in de tweede helft van dit decennium op volledig elektrische sportieve BMW's, al kun je zeggen dat de aanstaande i4 eigenlijk ook al wel onder dat kopje valt. BMW stelt dat de 'Neue Klasse' zich verder moet onderscheiden door meer ruimte, een beter rijbereik, alomvattende software met uitgebreide over-the-air-services én de laatste technologie op het gebied van autonoom rijden.

Vanaf 2030 moet je in ieder segment een elektrische BMW kunnen uitzoeken en kun je bij Mini dus uitsluitend nog voor een elektrische auto tekenen. De BMW Group heeft als doel gesteld om in dat jaar tien miljoen volledig elektrische auto's op de weg gezet te hebben.