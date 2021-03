BMW i4 klaar voor onthulling

BMW trekt morgen het doek van de volledig elektrische i4. Een auto die op twee fronten groot nieuws is in BMW's middensegment.

De volledig elektrische BMW i4 is klaar voor z'n onthulling. Dat blijkt wel uit deze teaserfoto, waarbij BMW meldt dat er 'morgen een elektrische auto gepresenteerd wordt'. De i4 borduurt qua uiterlijk grotendeels voort op de vorig jaar gepresenteerde Concept i4. Een studiemodel waar we vorig jaar ook al even met onze neus bovenop stonden. Zoals je aan de conceptversie direct kunt zien, zal de i4 een afgeleide van de nieuwe 4-serie zijn. Sterker nog: daarom betekent de komst van de i4 ook groot nieuws voor de 4-serie zelf.

Met de i4 krijgen we namelijk ook grofweg te zien hoe de nieuwe 4-serie Gran Coupé eruit zal zien. In grote lijnen wordt de i4 namelijk de elektrisch aangedreven versie van die auto. Reken voor de i4 in ieder geval op enkele onderscheidende kenmerken, zoals gesloten panelen in de grote nieren waar de 4-serie z'n lucht voor de verbrandingsmotor door naar binnen trekt, alsmede enkele blauwe i-accenten.

De i4 werd onlangs door BMW zelf al in gecamoufleerde vorm haarscherp op beeld gezet. Niet geheel zonder reden kregen we 'm daarbij ook behoorlijk dwars op een circuit te zien, want BMW belooft dat de i4 ondanks z'n hogere gewicht met het accupakket toch een auto wordt die stuurt zoals je van een BMW mag verwachten. Ook belooft de introductieversie in ieder geval al 530 elektro-pk's in de schaal te leggen, afkomstig van één of twee elektromotoren. Daarmee snelt de i4 in zo'n 4 seconden naar 100 km/h. Reken op een actieradius van om en nabij de 500 km. Uiteraard volgen er ook andere, waarschijnlijk vooral mildere versies. Morgen weten we meer!