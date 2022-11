BMW iX1 Launch Edition - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De BMW iX1 is te bestellen en is met een vanafprijs van €55.275 de goedkoopste EV die je bij BMW kunt kopen. Vooralsnog staat hij alleen als Launch Edition in de prijslijsten, een uitvoering voor de eerste klanten. Over wat erop zit wijden we vandaag uit. BMW komt pas later met 'kalere' varianten zonder Launch Edition-label.

BMW iX1 xDrive30 Launch Edition, €55.275

Met een vanafprijs van net iets meer dan 55 mille is de elektrische BMW iX1 minder dan €4.000 duurder dan zijn conventioneler aangedreven broertje. Terwijl laatstgenoemde een voorwielaandrijver is met een 136-pk driecilinder, heb je bij de iX1 te maken met een 313 pk sterke vierwielaandrijver. Meer aandrijflijnvarianten zijn er (nog) niet. Op de sprint is de EV daarmee aanmerkerlijk sneller: in slechts 5,6 tellen zit je op de 100 km/h. Heb je andere prioriteiten dan pure snelheid, dan kun je met de iX1 volgens de WLTP-cyclus maximaal 440 kilometer afleggen op een volle lading. Het accupakket heeft 64,7 kWh netto-capaciteit.

BMW kiest ervoor om de verschillen tussen de twee op andere vlakken kleiner te houden. Vanbuiten zijn de twee nauwelijks van elkaar te onderscheiden: voor de elektrische variant biedt BMW een aantal andere wielontwerpen aan en tovert het wat blauwe accenten uit de kast. Die accenten komen overigens te vervallen als je voor een M Sport-pakket gaat. Dat tilt de vanafprijs naar €59.271,70, maar behelst dan ook flink wat uiterlijke aanpassingen. Zo zijn de voor- en achterbumper van de M Sport-variant compleet anders en zijn de wielkastranden en dorpels ervan meegespoten met de koets. Wil je een instap-iX1 zonder blauwe accenten, dan kan dat ook. BMW verwijdert ze kosteloos.

Zwart-wit

Tussen de standaarduitvoering en de M Sport in zit nog één andere uitvoering: de xLine (vanaf €57.770). Die onderscheidt zich van de basisuitvoering met 18-inch wielen en lichtkleurige accenten op raamlijsten, bumpers en dorpels. De instapper herken je aan het ontbreken daarvan: die krijgt af fabriek de 17-inch lichtmetalen wielen aangemeten die je op de foto's kunt zien en is - behalve rond de grille - wars van grijze accenten. Houd je verder de hand op de knip, dan kun je kiezen uit een zwarte of witte unilak. Bij laatstgenoemde kun je de zijspiegelbehuizing laten contrasteren: exemplaren in hoogglans zwart zijn zonder meerprijs leverbaar. Andere koetskleuren kosten minstens €1050,30 extra.

Vanbinnen is een standaard-iX1 herkenbaar aan een lichte hemelbekleding en zwart stof op de stoelen. De meerprijs van kunstleer valt met €609,40 mee, al is die alleen in het zwart verkrijgbaar op de standaarduitvoering. Wil je andere kleuren, dan dien je hogerop tussen de uitvoeringen te kijken. Voor echt leer geldt hetzelfde, maar dat kost je dik €1.900 extra. Een kleurtje kan het iX1-interieur best gebruiken, want standaard zorgen alleen de onderste spaken van het altijd met leer beklede sportstuur en de strip over het dashboard met hun grijze kleur voor enig contrast.

Ook elektromotoren voor de achterklep

Een aansprekend aangeklede BMW iX1 vergt dus wel wat extra investeringen, maar voor een prettig praktisch bruikbare valt dat reuze mee. Sterker nog: standaard zitten er al best wat praktische zaken op. De achterklep die toegang geeft tot de 490 liter metende bagageruimte laat zich namelijk altijd elektrisch bedienen. Handig, want dat is waarschijnlijk de plek waar je de meegeleverde laadkabel laat - een frunk heeft de iX1 niet. De achterbank is in drie delen neerklapbaar en de hoek van de rugleuning verstelbaar.

Ligt de kabel achterin en ben je klaar voor vertrek, dan zorgt de automatische airconditioning met twee zones ervoor dat het aan boord snel behaaglijk wordt. Lange afstanden afleggen wordt minder inspannend door cruisecontrol en (in het donker) door de altijd aanwezige ledverlichting. Adaptieve versies van beide zijn leverbaar tegen meerprijs. Verder heeft de iX1 altijd een adaptief onderstel, waarmee je het veercomfort kunt aanpassen aan de weg waarop je rijdt.

Is dat een binnenstedelijke weg, dan behoedt de BMW je voor aanrijdingen: een stadsnoodremsysteem is standaard, evenals parkeersensoren voor- en achter en een achteruitrijcamera. Die parkeerhulp is er een van de actieve soort: dreig je iets te raken, dan remt de auto automatisch. Je plaats van bestemming vinden lukt met de navigatie, al mist het standaard-infotainment Android Auto of Apple CarPlay. Wel heb je altijd twee schermen in de iX1: analoge tellers behoren tot het verleden.

Wat blijft er te wensen over?

De standaardspullen van de BMW iX1 hebben we daarmee wel gehad. Wat er dan nog te wensen overblijft, is veelal terug te vinden in uiteenlopende pakketten. De meeste opties zijn niet los te verkrijgen. Voorbeelden daarvan zijn elektrisch inklapbare zijspiegels en keyless entry, attributen die toch best welkom geweest waren op deze Launch Edition. Die is eigenlijk verre van compleet, maar ook verre van oncomfortabel. Je krijgt altijd een behoorlijke auto - dat mag ook wel voor dik €55.000 - maar voor een uitrusting én uitstraling die een elektrische SUV van een premiummerk als BMW beter zou passen, moet je de portemonnee stevig aanspreken.