Nieuwe BMW X1 - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

BMW X1 sDrive18iA - €51.623

Wie nu in de configurator de voordeligste X1 kiest, komt nog steeds op bovenstaande prijs uit. Terecht, want voor minder in een nieuwe X1 stappen kan daadwerkelijk niet. Officieel is dit echter niet de vanafprijs, want die ligt op €48.608. Dat is op dit moment echter niet meer dan een theoretische waarde, omdat BMW vanwege de wereldwijde tekorten een aantal opties standaard levert. Dat heeft gevolgen voor de prijs, maar dus ook voor de uitrusting.

Voor de basisprijs stap je in een X1 in sDrive18i-trim. Dat betekent een 136-pk driecilinder benzinemotor en een achtraps ZF-automaat, want die is in alle gevallen standaard. Voorlopig is dit de enige X1 met driecilinder, want de plug-in hybrides met dezelfde motor zijn er nog niet. De eerstvolgende benzinestap is de 23i, met een vrij dikke viercilinder onder de kap. Liever helemaal geen cilinders? Kan ook, maar de volledig elektrische iX1 is met minimaal €55.274 wel wat duurder.

Zo’n basis-BMW ziet er toch altijd heel wat minder gelikt uit dan de exemplaren die we op het persmateriaal krijgen voorgeschoteld. Zonder M-sportpakket, 19-inch wielen en knaloranje lak staat er ineens een heel andere auto, zeker omdat BMW zijn spullen standaard in uni-wit aflevert. Toch is het niet helemaal behelpen. Zo spotten we keurige, lichtmetalen 17-inch wielen en is ledverlichting rondom inbegrepen. Op dit moment gaat het aan de voorkant zelfs om adaptieve koplampen, als onderdeel van de 'tekorten-bonus'. Ook werkt BMW zijn kleinste SUV af met dakrails, die in dit geval in zwart zijn uitgevoerd.

Toch keyless

Wie goed kijkt, neemt bovendien parkeersensoren in achter- én voorbumper waar, want ook die zijn altijd present. Hetzelfde geldt voor een achteruitrijcamera. Bij het openen van de achterklep wacht een aangename verrassing, want de klep gaat standaard elektrisch open en dicht. De buitenspiegels zijn meegespoten in carrosseriekleur, elektrisch verstelbaar en verwarmbaar, maar weer niet elektrisch inklapbaar. Nog meer ontbrekende zaken die vanaf de buitenkant te zien zijn: adaptieve cruisecontrol – geen sensor – en keyless entry. Dat laatste is echter één van de 'verplichte opties' momenteel, dus voor de genoemde prijs alsnog aanwezig.

Is de deur eenmaal open, dan vallen als eerste de vrij eenvoudige stoelen op. Ze zijn bekleed met zwart stof, terwijl de rest van het interieur is afgewerkt met hoogglans zwarte sierlijsten. De stoelen zijn uiteraard handmatig verstelbaar en standaard niet te verwarmen. Wel is de achterbank standaard in drie delen neerklapbaar, heel handig. Automatische climatecontrol met twee zones is standaard, net als een reguliere cruisecontrol. De hogere instapstandaard brengt hier opnieuw mooie spullen, ditmaal in de vorm van onder meer een draadloze telefoonoplader en een automatisch dimmende binnen- en linkerbuitenspiegel.

Ook op technologie-gebied hebben we op het eerste gezicht weinig reden tot klagen. Het nieuwe ‘Curved Display’, een schermcombinatie van 10,7 plus 12,25 inch, is bijvoorbeeld - ook voor de echte basisprijs - standaard. Dat geldt ook voor het ‘BMW Connected Pack Professional’, dat op de Nederlandse prijslijsten altijd staat aangevinkt. Dit is een belangrijk pakket, want het bevat onder meer navigatie en de telefoonkoppelsystemen Android Auto en Apple CarPlay. Wat helaas ontbreekt, is de draaiknop voor het iDrive-systeem. Dit is echter geen specifiek gemis bij het basismodel, want alle andere uitvoeringen van de X1 moeten het, net als de 2-serie Active Tourer, ook zonder doen.