BMW i7 - Back to Basics

BMW i7 xDrive60

De i7 vormt een regelrechte rivaal voor de Mercedes-Benz EQS. BMW gaat wel geheel anders te werk dan de concurrent uit Stuttgart, want de i7 is alleen op detailniveau te onderscheiden van de reguliere 7-serie. Het belangrijkste verschil is - niet geheel verrassend - het ontbreken van de uitlaten op de i7. Vooralsnog levert BMW de elektrische sedan alleen als xDrive60. Die variant is met zijn 544 pk en 745 Nm koppel meteen een flinke jongen. Dat plaatst de stevige vanafprijs van de i7 ook enigszins in perspectief, want bij Mercedes-Benz kost de 523 pk sterke EQS 580 4Matic maar liefst €170.558. Qua vermogen biedt de BMW dus aardig wat waar voor zijn geld. Of er op termijn ook goedkopere varianten van de i7 op de markt komen, is vooralsnog onbekend.

Je hoeft je geen zorgen te maken over de actieradius. In de bodem van de BMW i7 xDrive60 zit een accupakket met een capaciteit van 101,7 kWh. Daarmee kun je zo'n 600 kilometer op één acculading afleggen. Snelladen kan met een maximale laadsnelheid van 195 kW, dus bij een lege accu hoef je niet al te lang te wachten voordat je weer verder kunt.

Altijd lang

Zowel voor de reguliere 7-serie als voor de i7 geldt dat ze flink groter zijn dan de vorige 7-serie. Met zijn 5,39 meter is de Siebener maar liefst 13 centimeter langer dan zijn voorganger met lange wielbasis. Ondanks zijn lengte en markante voorzijde ziet de i7 er in standaardtrim nog vrij bescheiden uit. De auto staat op 19-inch lichtmetalen wielen, maar die ogen door het formaat van de rest van de auto een stuk kleiner dan hun maat doet vermoeden. De kleur 'Alpinweiss uni' is de enige lakkleur waarvoor je niet hoeft bij te betalen. Metallic lak kost minimaal €1.294. Wil je echt uitpakken met het uiterlijk, dan kun je de i7 voor het monsterlijke bedrag van €12.499 bestellen in een two-tone samenstelling. Nog niet heel lang geleden konden we zeggen dat je voor dat bedrag ook een nieuwe auto kon kopen, maar das war einmal.

Een van de meest opvallende zaken uit de lijst met standaarduitrusting voor het exterieur van de i7, is de 'Iconic Glow'-nierengrille met verlichte contouren. Ook in het donker kun je de enorme grille niet missen. Verder zijn de sierlijsten rond de zijruiten, de inzetten van de portiergrepen en details van de voorbumper verchroomd. Comfort Access, Soft Close voor de portieren en een elektrisch bedienbare achterklep zijn allemaal standaard. Verder heeft de i7 altijd adaptieve led-koplampen en led-achterlichten, een 360-graden camera met parkeerassistent en parkeersensoren rondom, een adaptief onderstel met luchtvering, een licht- en regensensor en elektrisch verwarmbare en inklapbare buitenspiegels. De linker buitenspiegel en de binnenspiegel zijn daarbij automatisch dimmend.

Lichtshow

Binnenin de i7 speelt sfeerverlichting een belangrijke rol. Dan gaat het niet alleen om de bekende sfeerverlichting op het dashboard en de portieren, maar vooral om de BMW Interaction Bar. Dat is het kristallen designelement dat over de gehele breedte van het dashboard en in een deel van de voorportieren zit. In die Interaction Bar, die in 15 kleuren verlicht kan worden, zit de bediening voor enkele voertuigfuncties en de ventilatie verwerkt. Verder kiest BMW er in tegenstelling tot Mercedes-Benz voor om niet over te stappen op louter touchscreenbediening. Op de middenconsole zit namelijk nog steeds de vertrouwde iDrive-bedieningsknop, maar dan van glas. Daarbij is het centrale scherm, waarop versie 8 van iDrive draait, een touchscreen.

Dat centrale scherm is weer onderdeel van het standaard aanwezige BMW Live Cockpit Professional, dat ook het digitale instrumentarium en een head-up display omvat. Geïntegreerde navigatie en compatibiliteit met Apple CarPlay/Android Auto horen daar ook bij. Je smartphone kun je overigens altijd draadloos opladen. Wat betreft audio heeft de i7 zonder bijbetaling al een 21 luidsprekers tellend Bowers & Wilkins-audiosysteem aan boord, met 895 Watt vermogen. Het meubilair is standaard bekleed in Veganza, een ledervrij materiaal, met sierlijsten van bruin openporig lindehout. De voorstoelen en het stuurwiel zijn elektrisch verstelbaar met een geheugenfunctie en zowel voor- als achterin heeft de i7 standaard stoelverwarming.

Qua veiligheidssystemen heeft de i7 altijd Lane Departure Warning, Approach Control Warning, Rear Collision Warning, Active Protection en verkeersbordenherkenning met Speed Limit Assist aan boord. Opvallend genoeg ontbreekt adaptieve cruisecontrol op de lijst met standaarduitrusting voor de i7, dat is onderdeel van het Driving Assistant Plus-pakket (€1.281). Overigens meldt BMW dat die optie ook nog geactiveerd kan worden na levering van de auto, wat er dus op duidt dat de vereiste systemen al aanwezig zijn in de i7.

Optellen

Voor dik 140 mille geeft BMW de i7 best een aardige lijst standaarduitrusting mee, alleen het feit dat adaptieve cruisecontrol daar niet op staat mag toch wel als karig worden beschouwd. Verder blijft er - zoals vrijwel altijd in dit segment - genoeg te wensen over. Voor €6.730 bestel je bijvoorbeeld de 'Executive Lounge', waarbij de achterpassagiers een 31,3-inch breedbeeldscherm uit het dak kunnen laten klappen. Ook kan de voorpassagiersstoel in dat geval verder naar voren en krijgt de rechter achterpassagier een extra voetensteun. Met het €4.600 kostende 'Executive Pack' kan daar nog wat extra verwennerij voor de achterpassagiers aan worden toegevoegd in de vorm van elektrisch verstelbare stoelen achterin met stoelmassage en -ventilatie. Verder kun je de portieren elektrisch laten openen en sluiten (€1.602) of het audiosysteem een upgrade geven naar 1.965 Watt en 39 luidsprekers (€6.193).