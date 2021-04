BMW i4 trekt M-pak aan

De volledig elektrische BMW i4 beleefde een maand geleden z'n debuut en verscheen toen in z'n basisvorm. In China laat BMW de i4 nu echter ook zien met M Sport-pakket.

Met de i4 wil BMW niet alleen EV-rijders naar z'n middensegment trekken, maar ook liefhebbers van sportief rijdende auto's. De i4 moet volgens het merk 'sturen als een echte BMW' en eerder dit jaar liet men al zien dat je er behoorlijk mee los kunt gaan. Het oog wil natuurlijk ook wat en dus mocht de M-afdeling onder meer aan de slag met het uiterlijk van de i4.

Het voorlopige eerste resultaat is het M Sport-pakket waarmee de hier afgebeelde i4 is uitgerust. Die ziet er vergeleken met de normale i4 duidelijk een stuk sportiever uit. Aan de voorkant zorgt een compleet andere bumper met grotere 'luchtinlaten' daar onder meer voor. Opvallend is dat de indeling ervan totaal anders is dan bij de voorbumper van de M3 en M4. Aan de achterkant gebeurt hetzelfde, want ook hier zorgt een speciaal voor de i4 getekende dikkere achterbumper voor een sportiever uiterlijk. Ook zijn er natuurlijk tal van M-badges aanwezig en is het element op de flanken dat vanaf het voorscherm onder de portieren naar achteren loopt aangepast. Tenslotte troont de i4 op nieuw lichtmetaal en dat geeft 'm misschien nog wel het meest een andere uitstraling dan de basis-i4; die stond bij de onthulling immers op speciale extra aerodynamische wielen, die toch vooral het elektrische en niet zo zeer het sportieve aspect van de auto benadrukken.

Of de M-divisie op den duur ook nog met een volwaardige M-versie van de i4 komt, is nog afwachten. De i4 heeft in de basis qua prestaties ook al voldoende in huis om het sportievere uiterlijk luister bij te zetten. De krachtigste versie die tot op heden aangekondigd is, levert 530 pk vermogen en daarmee speert de i4 vanuit stilstand in zo'n 4 seconden naar 100 km/h.