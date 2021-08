BMW i4 - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De i4 is na de i3, iX3 en iX de eerste elektrische BMW die lager op zijn poten staat. Onlangs kwamen de laatste twee auto's nog langs in deze rubriek, waarbij opviel dat ze - zeker voor Duitse begrippen - een behoorlijk rijke standaarduitrusting hadden. Datzelfde geldt voor de i4.

BMW i4 eDrive 40

€60.697

Eigenlijk kun je met de 340 pk en 430 Nm sterke eDrive 40 nauwelijks van een instapper spreken. Toch is hij dat wel. In de bodem huist een accupakket van 80,7 kWh, dat de i4 volgens de WLTP-methode een actieradius van 590 kilometer oplevert. De eDrive 40 spurt in 5,7 seconden naar de 100 km/h en dendert door tot een begrensde topsnelheid van 190 km/h. Snelladen kan tot een laadsnelheid van 200 kW, verder heeft de i4 een 11 kW-boordlader en warmtepomp aan boord. Boven de eDrive 40 staat de M50, die dankzij twee elektromotoren maar liefst 544 pk en 795 Nm koppel loslaat op alle vier de wielen. De eDrive 40 is er alleen met achterwielaandrijving. Overigens heeft de M50 een accupakket van hetzelfde formaat, dus met de actieradius ga je er niet op vooruit.

(On)herkenbaar elektrisch

Net als de iX3 deelt de i4 een groot deel van zijn uiterlijk met zijn broertje op benzine: in dit geval de 4-serie Gran Coupé. Standaard is de i4 voorzien van blauwe accenten rondom de grille, onderaan de deuren en op de diffuser om te benadrukken dat het om een elektrische variant gaat. Mocht dat niet helemaal je ding zijn, dan kun je deze details kosteloos laten uitvoeren in de kleur 'Frozen Grey'. Zonder meerprijs kun je de i4 in twee kleuren bestellen: het getoonde 'Alpinweiss' of 'Schwarz', eenvoudig zwart dus. Zie je het allemaal niet zo zwart-wit, dan biedt BMW een palet van negen lakkleuren waaruit te kunt kiezen. De i4 rolt standaard op 17-inch lichtmetaal. BMW biedt bij wijze van optie ook nog vijf andere wieldesigns aan, variërend van 17- tot 21-inch.

Verder heeft de i4 standaard elektrisch inklapbare buitenspiegels en parkeersensoren voor- en achter. Ook een achteruitrijcamera is daarbij inbegrepen. De binnenspiegel en de zijspiegel aan de bestuurderszijde zijn automatisch dimmend. In de nacht staan ledkoplampen de bestuurder bij, als optie biedt BMW ook laserlicht aan. De i4 kan zonder sleutel met een druk op de knop aangezet worden, voor Comfort Access, BMW's terminologie voor keyless entry, zul je de knip moeten trekken. Een elektrische achterklep is dan wel weer standaard. Trek je vaak aanhangers tot 1.600 kilo? Dan kun je voor €1.174 een trekhaak met elektrisch wegklapbare kogel bijbestellen.

Breedbeeld

In het interieur van de i4 vallen allereerst de grote schermen op. BMW Live Cockpit Plus, dat bestaat uit een 12,3-inch instrumentendisplay en een 14,9-inch touchscreen, zit altijd op de i4. In dit opzicht verschilt hij ook van de reguliere 4-serie Gran Coupé, die een kleiner display en fysieke bedieningsknoppen voor de climate control heeft. BMW levert Live Cockpit Plus niet zonder het Connected Pack Professional II. Dat betekent dat de i4 standaard beschikt over zaken als geïntegreerde navigatie, Apple CarPlay en Android Auto. Naast de onderscheidende schermen heeft de i4 een blauwe startknop en is ook de keuzehendel van de transmissie van een blauw randje voorzien.

Het dashboard van de i4 is standaard in kunstleer gehuld, maar het meubilair is bekleed met zwarte stof. Wel levert BMW de i4 met sportstoelen die een uitschuifbare zitting hebben. Die moet je overigens wel met de hand verstellen. De sierlijsten zijn uitgevoerd in hoogglans zwart, maar met de nodige vinkjes kun je het interieur van de i4 volledig op smaak brengen. Tegen betaling kun je kiezen uit vijf soorten sierlijsten, vijf kleuren 'Sensatec'-kunstleer (€373) en vier kleuren echt leer (€1.799). Stoelverwarming, in een EV een handige functie om stroom te besparen doordat de verwarming minder hard hoeft te werken, zit er eveneens pas na betaling van €405 op. Wel is climate control met twee zones standaard en kan de i4 op afstand voorverwarmd of -gekoeld worden.

Qua veiligheidssystemen biedt de i4 zonder meerprijs Active Guard Plus, dat een remassistent met noodstopfunctie, Lane Departure Warning en Speed Limit Info met verkeersbordenherkenning omvat. Ook cruisecontrol is standaard op de i4. Als optie is nog een hele waaier aan veiligheids- en rijhulpsystemen leverbaar. Met Driving Assistant Professional (€1.494) kan de i4 semi-autonoom rijden, maar adaptieve cruisecontrol is ook zonder de stuurassistentie leverbaar voor €533. Waar veel fabrikanten de uitrusting tegenwoordig onderbrengen in pakketten, zet BMW nog steeds veel losse opties op de lijst. Wel krijg je voor €3.495 het M Sportpakket en kun je voor €3.995 kiezen voor het High Executive-pakket met daarin onder meer leren bekleding, stoelverwarming, een head-up display en het eerder genoemde laserlicht.

Vink je dat pakket aan, dan kun je daarna ook gaan voor het Personal CoPilot Pack (€1.594), waarbij Driving Assistant Professional en een parkeerassistent zijn inbegrepen. Daarnaast kun je voor €1.281 nog kiezen voor een glazen schuif-/kanteldak, kosten elektrisch verstelbare voorstoelen €1.281 en moet je voor stoelventilatie €2.242 aftikken. Die opties drijven de prijs bij elkaar opgeteld behoorlijk op, maar standaard is de i4 beslist niet heel kaal.