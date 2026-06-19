‘BMW i3 nog meer in trek dan iX3’

De iX3 is de eerste BMW van de nieuwe ‘Neue Klasse’-reeks. Die keuze voor een middelgrote SUV is uiteraard goed doordacht van BMW, dat wereldwijd veel vraag ziet naar juist dit type auto en zo ook meteen een antwoord heeft op de eveneens gloednieuwe Mercedes-Benz GLC en Volvo EX60. Direct na de iX3 volgde de i3, al kun je die auto in tegenstelling tot de iX3 nog niet op de weg bewonderen. Gisteren konden we je de eerste prijzen geven, maar volgens Automobilwoche komt dat moment eerder dan BMW plande. De vraag vanuit klanten naar de i3 zou zo overweldigend zijn, dat BMW de orderboeken eerder opent dan het aanvankelijk van plan was.

BMW’s sales-baas Jochen Goller zou zelfs hebben gezegd dat die vroege interesse in de i3 nog groter is dan toen de iX3 net was getoond. Dat lijkt gek gezien de wereldwijde populariteit van SUV’s, maar zegt vermoedelijk vooral veel over de i3. Dat is immers in de basis toch een 3-serie, het model dat voor veel liefhebbers nog altijd het hart van BMW vormt.

Met die kennelijk overweldigende vraag is het niet zo gek dat BMW bij de i3 aftrapt met een erg dure en erg luxe First Edition, die met €72.995 nog duurder is dan de goedkoopste 50-versie van de iX3. Later volgt er ook een i3 50 van €63.301. Nog weer later komen minder krachtige varianten met een kleinere accu.