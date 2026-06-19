Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
BMW i3 2026
 
Nieuws

‘BMW i3 nog meer in trek dan iX3’

Wat nou, SUV’s populair?

Jan Lemkes
70

Dus iedereen wil SUV’s? Het duo BMW i3/BMW iX3 bewijst naar verluidt het tegendeel, want goed ingelichte bronnen stellen dat de i3 voorafgaand aan zijn marktintroductie nog populairder is dan de iX3.

De iX3 is de eerste BMW van de nieuwe ‘Neue Klasse’-reeks. Die keuze voor een middelgrote SUV is uiteraard goed doordacht van BMW, dat wereldwijd veel vraag ziet naar juist dit type auto en zo ook meteen een antwoord heeft op de eveneens gloednieuwe Mercedes-Benz GLC en Volvo EX60. Direct na de iX3 volgde de i3, al kun je die auto in tegenstelling tot de iX3 nog niet op de weg bewonderen. Gisteren konden we je de eerste prijzen geven, maar volgens Automobilwoche komt dat moment eerder dan BMW plande. De vraag vanuit klanten naar de i3 zou zo overweldigend zijn, dat BMW de orderboeken eerder opent dan het aanvankelijk van plan was.

BMW’s sales-baas Jochen Goller zou zelfs hebben gezegd dat die vroege interesse in de i3 nog groter is dan toen de iX3 net was getoond. Dat lijkt gek gezien de wereldwijde populariteit van SUV’s, maar zegt vermoedelijk vooral veel over de i3. Dat is immers in de basis toch een 3-serie, het model dat voor veel liefhebbers nog altijd het hart van BMW vormt.

Met die kennelijk overweldigende vraag is het niet zo gek dat BMW bij de i3 aftrapt met een erg dure en erg luxe First Edition, die met €72.995 nog duurder is dan de goedkoopste 50-versie van de iX3. Later volgt er ook een i3 50 van €63.301. Nog weer later komen minder krachtige varianten met een kleinere accu.

70 Bekijk reacties
BMW BMW i3 Elektrische Auto
Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
BMW i3 Executive Edition 120Ah 42 kWh Navi Camera Ecc Cruise Alu

BMW i3

Executive Edition 120Ah 42 kWh Navi Camera Ecc Cruise Alu

  • 2019
  • 85.173 km
  • Elektrisch
  • 125kW/170pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Hebben Auto's B.V.
€ 18.840
BMW i3 94Ah iPerformance, 52.000km NAP, Stoelverwarming, Warmtepomp, Navigatie, PDC, Full LED.

BMW i3

94Ah iPerformance, 52.000km NAP, Stoelverwarming, Warmtepomp, Navigatie, PDC, Full LED.

  • 2018
  • 52.684 km
  • Elektrisch
  • 125kW/170pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Autobedrijf Schouten Stroe
€ 15.450
BMW i3 Executive Edition 120Ah 42kWh SOH 94% Warmtepomp Two-Tone Camera Navi-Pro Stoelverwarming Ecc Cruise Control Pdc Lmv 19" Isofix DAB Bluetooth Led Comfort pack advance Origineel Nederlandse Auto

BMW i3

Executive Edition 120Ah 42kWh SOH 94% Warmtepomp Two-Tone Camera Navi-Pro Stoelverwarming Ecc Cruise Control Pdc Lmv 19" Isofix DAB Bluetooth Led Comfort pack advance Origineel Nederlandse Auto

  • 2020
  • 98.529 km
  • Elektrisch
  • 125kW/170pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Auto Corsten B.V.
€ 19.850
BMW i3 Range Extender Comfort Advance

BMW i3

Range Extender Comfort Advance

  • 2014
  • 199.985 km
  • Elektro/Benzine
  • 28kW/38pk

Automatisch

Online sinds 1 dag
Gerritsma Auto's
€ 8.690
BMW i3 Executive Edition 120Ah 42 kWh Panoramadak

BMW i3

Executive Edition 120Ah 42 kWh Panoramadak

  • 2020
  • 88.022 km
  • Elektrisch
  • 125kW/170pk

Automatisch

Online sinds 3 dagen
Vakgarage Voskuilen
€ 20.950
BMW i3 120Ah 42 kWh BUSINESS Plus FULL LED | WARMTEPOMP | CAMERA | NAVI | STOELVERW | PDC V+A | LMV 19''

BMW i3

120Ah 42 kWh BUSINESS Plus FULL LED | WARMTEPOMP | CAMERA | NAVI | STOELVERW | PDC V+A | LMV 19''

  • 2022
  • 41.373 km
  • Elektrisch

Automatisch

Online sinds 4 dagen
Auto Roest bv
€ 24.750

Lees ook

Nieuws
BMW i3
Nieuws200

De BMW i3 is eerst even duurder dan de iX3

Als First Edition, later goedkoper

Nieuws
BMW M Concept Neue Klasse
Nieuws67

BMW M Concept Neue Klasse: heftige vooruitblik op elektrische BMW M3!

De toekomst van M

Nieuws
BMW i3 L
Nieuws33

BMW i3 krijgt extra koetswerk in een kek kleurtje

BMW i3 L

Lezersreacties (70)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.